https://ria.ru/20250706/zapad-2027502197.html

Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО

Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2025

Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО

Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:07:00+03:00

2025-07-06T16:07:00+03:00

2025-07-06T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. Глава государства рассказал, что беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли на 2 миллиарда долларов вражеской техники. "Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки", - сказал Путин на форуме "Все для Победы!".

https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общероссийский народный фронт, в мире