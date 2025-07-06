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Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО
Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2025
Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО
Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:07:00+03:00
2025-07-06T16:07:00+03:00
2025-07-06T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. Глава государства рассказал, что беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли на 2 миллиарда долларов вражеской техники. "Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки", - сказал Путин на форуме "Все для Победы!".
https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общероссийский народный фронт, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, В мире
Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО
Путин: налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги