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Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/zapad-2027502197.html
Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО
Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2025
Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО
Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:07:00+03:00
2025-07-06T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги. Глава государства рассказал, что беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли на 2 миллиарда долларов вражеской техники. "Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки", - сказал Путин на форуме "Все для Победы!".
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россия, владимир путин, общероссийский народный фронт, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, В мире
Путин прокомментировал уничтожение западной техники в зоне СВО

Путин: налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта Всё для Победы! в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об уничтожении западной техники на фронте, заявил, что налогоплательщики Запада должны знать, на что идут их деньги.
Глава государства рассказал, что беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли на 2 миллиарда долларов вражеской техники.
"Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки", - сказал Путин на форуме "Все для Победы!".
Путин: за три года на поддержку СВО собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин рассказал о средствах, собранных в рамках акции "Все для Победы"
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщероссийский народный фронтВ мире
 
 
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