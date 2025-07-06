https://ria.ru/20250706/zakharova-2027455810.html
Захарова: посла Швеции вызовут в МИД после нападения на торгпредство
Захарова: посла Швеции вызовут в МИД после нападения на торгпредство - РИА Новости, 06.07.2025
Захарова: посла Швеции вызовут в МИД после нападения на торгпредство
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с нападением на торгпредство РФ в Швеции в МИД России будет вызван посол... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:01:00+03:00
2025-07-06T09:01:00+03:00
2025-07-06T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с нападением на торгпредство РФ в Швеции в МИД России будет вызван посол страны."Будет вызван посол", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили ранее в посольстве России в Стокгольме.Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
https://ria.ru/20250525/posolstvo-2018966457.html
https://ria.ru/20250128/prigovor-1995932033.html
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швеция, россия, стокгольм (город), в мире, мария захарова
Швеция, Россия, Стокгольм (город), В мире, Мария Захарова
Захарова: посла Швеции вызовут в МИД после нападения на торгпредство
Захарова: посла Швеции Мард вызовут в МИД России после нападения на торгпредство