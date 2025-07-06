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Захарова: посла Швеции вызовут в МИД после нападения на торгпредство - РИА Новости, 06.07.2025
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09:01 06.07.2025 (обновлено: 09:19 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/zakharova-2027455810.html
Захарова: посла Швеции вызовут в МИД после нападения на торгпредство
Захарова: посла Швеции вызовут в МИД после нападения на торгпредство - РИА Новости, 06.07.2025
Захарова: посла Швеции вызовут в МИД после нападения на торгпредство
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с нападением на торгпредство РФ в Швеции в МИД России будет вызван посол... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:01:00+03:00
2025-07-06T09:19:00+03:00
швеция
россия
стокгольм (город)
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с нападением на торгпредство РФ в Швеции в МИД России будет вызван посол страны."Будет вызван посол", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили ранее в посольстве России в Стокгольме.Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
https://ria.ru/20250525/posolstvo-2018966457.html
https://ria.ru/20250128/prigovor-1995932033.html
швеция
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швеция, россия, стокгольм (город), в мире, мария захарова
Швеция, Россия, Стокгольм (город), В мире, Мария Захарова
Захарова: посла Швеции вызовут в МИД после нападения на торгпредство

Захарова: посла Швеции Мард вызовут в МИД России после нападения на торгпредство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с нападением на торгпредство РФ в Швеции в МИД России будет вызван посол страны.
"Будет вызван посол", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции
25 мая, 13:58
Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили ранее в посольстве России в Стокгольме.
Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
Гражданка Украины Ирма Крат - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Москве вынесли приговор по делу о нападении на посольство в Киеве
28 января, 15:09
 
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