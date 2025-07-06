https://ria.ru/20250706/zaes-2027536608.html
На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ
На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ - РИА Новости, 06.07.2025
На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ
Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:06:00+03:00
2025-07-06T20:06:00+03:00
2025-07-06T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
магатэ
россия
атомная энергетика
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976243577_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_457cd829eb61583ed6b173b52b8abb11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС."На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 29-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора", - говорится в сообщении.Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники главного управления МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, говорится в сообщении.Задача инспекторов - наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции. Наблюдатели МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20221005/aes-1821820692.html
https://ria.ru/20220729/magate-1805393813.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976243577_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c4f27a4e8eec9330157ffb84d3f33de7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, магатэ, россия, атомная энергетика, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия, Атомная энергетика, Безопасность, Вооруженные силы РФ
На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ