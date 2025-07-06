https://ria.ru/20250706/zaes-2027536608.html

На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ

На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ - РИА Новости, 06.07.2025

На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ

Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:06:00+03:00

2025-07-06T20:06:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС."На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 29-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора", - говорится в сообщении.Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники главного управления МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, говорится в сообщении.Задача инспекторов - наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции. Наблюдатели МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20221005/aes-1821820692.html

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запорожская аэс, магатэ, россия, атомная энергетика, безопасность, вооруженные силы рф