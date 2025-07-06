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На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 06.07.2025 (обновлено: 20:58 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/zaes-2027536608.html
На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ
На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ - РИА Новости, 06.07.2025
На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ
Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:06:00+03:00
2025-07-06T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
магатэ
россия
атомная энергетика
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС."На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 29-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора", - говорится в сообщении.Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники главного управления МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, говорится в сообщении.Задача инспекторов - наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции. Наблюдатели МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20221005/aes-1821820692.html
https://ria.ru/20220729/magate-1805393813.html
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запорожская аэс, магатэ, россия, атомная энергетика, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия, Атомная энергетика, Безопасность, Вооруженные силы РФ
На Запорожской АЭС провели ротацию сотрудников МАГАТЭ

На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль с членами делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС
Автомобиль с членами делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автомобиль с членами делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС.
"На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 29-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Запорожская АЭС
5 октября 2022, 19:57
Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники главного управления МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, говорится в сообщении.
Задача инспекторов - наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции. Наблюдатели МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Штаб-квартира МАГАТЭ в штаб-квартире ООН в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
29 июля 2022, 02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСМАГАТЭРоссияАтомная энергетикаБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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