Во время забега в Хибинах пострадал один человек
МЧС: один участник трейла в Хибинах пострадал, его доставили в больницу
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Один участник трейла в мурманских Хибинах пострадал, он доставлен в больницу, остальные участники забега найдены и эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Как уточняет ведомство, около 5.00 в МЧС Мурманской области поступила информация о том, что в ходе пробега "Спортфест Хибины-2025", проходившего через Хибинский горный массив, погибли два участника.
"По состоянию на 10.40 поисковые работы завершены. Все участники пробега найдены. К сожалению, два человека погибли, один участник пострадал, доставлен в ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦРБ", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрия Татарова.
Для проведения поисково-спасательных работ привлекались спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России в составе 22 человек и девяти единиц техники. По сообщениям организаторов, все мероприятия трейла отменены.
Ранее региональный СУСК РФ сообщил о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух человек).
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