https://ria.ru/20250706/zabeg-2027479244.html

Во время забега в Хибинах пострадал один человек

Во время забега в Хибинах пострадал один человек - РИА Новости, 06.07.2025

Во время забега в Хибинах пострадал один человек

Один участник трейла в мурманских Хибинах пострадал, он доставлен в больницу, остальные участники забега найдены и эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:59:00+03:00

2025-07-06T12:59:00+03:00

2025-07-06T12:59:00+03:00

происшествия

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Один участник трейла в мурманских Хибинах пострадал, он доставлен в больницу, остальные участники забега найдены и эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС. Как уточняет ведомство, около 5.00 в МЧС Мурманской области поступила информация о том, что в ходе пробега "Спортфест Хибины-2025", проходившего через Хибинский горный массив, погибли два участника. "По состоянию на 10.40 поисковые работы завершены. Все участники пробега найдены. К сожалению, два человека погибли, один участник пострадал, доставлен в ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦРБ", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрия Татарова. Для проведения поисково-спасательных работ привлекались спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России в составе 22 человек и девяти единиц техники. По сообщениям организаторов, все мероприятия трейла отменены. Ранее региональный СУСК РФ сообщил о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух человек).

https://rsport.ria.ru/20250407/madrid-2009832278.html

https://rsport.ria.ru/20250420/marafon-2012398111.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)