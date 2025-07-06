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Во время забега в Хибинах пострадал один человек - РИА Новости, 06.07.2025
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12:59 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/zabeg-2027479244.html
Во время забега в Хибинах пострадал один человек
Во время забега в Хибинах пострадал один человек - РИА Новости, 06.07.2025
Во время забега в Хибинах пострадал один человек
Один участник трейла в мурманских Хибинах пострадал, он доставлен в больницу, остальные участники забега найдены и эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:59:00+03:00
2025-07-06T12:59:00+03:00
происшествия
россия
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Один участник трейла в мурманских Хибинах пострадал, он доставлен в больницу, остальные участники забега найдены и эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС. Как уточняет ведомство, около 5.00 в МЧС Мурманской области поступила информация о том, что в ходе пробега "Спортфест Хибины-2025", проходившего через Хибинский горный массив, погибли два участника. "По состоянию на 10.40 поисковые работы завершены. Все участники пробега найдены. К сожалению, два человека погибли, один участник пострадал, доставлен в ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦРБ", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрия Татарова. Для проведения поисково-спасательных работ привлекались спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России в составе 22 человек и девяти единиц техники. По сообщениям организаторов, все мероприятия трейла отменены. Ранее региональный СУСК РФ сообщил о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух человек).
https://rsport.ria.ru/20250407/madrid-2009832278.html
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происшествия, россия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во время забега в Хибинах пострадал один человек

МЧС: один участник трейла в Хибинах пострадал, его доставили в больницу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Один участник трейла в мурманских Хибинах пострадал, он доставлен в больницу, остальные участники забега найдены и эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Как уточняет ведомство, около 5.00 в МЧС Мурманской области поступила информация о том, что в ходе пробега "Спортфест Хибины-2025", проходившего через Хибинский горный массив, погибли два участника.
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"По состоянию на 10.40 поисковые работы завершены. Все участники пробега найдены. К сожалению, два человека погибли, один участник пострадал, доставлен в ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦРБ", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрия Татарова.
Для проведения поисково-спасательных работ привлекались спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России в составе 22 человек и девяти единиц техники. По сообщениям организаторов, все мероприятия трейла отменены.
Ранее региональный СУСК РФ сообщил о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух человек).
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ПроисшествияРоссияМурманская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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