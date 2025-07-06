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Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году

Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году - РИА Новости, 06.07.2025

Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году

Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне полтора-два процента ВВП, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:10:00+03:00

2025-07-06T16:10:00+03:00

2025-07-06T16:55:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

максим решетников

эльвира набиуллина

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне полтора-два процента ВВП, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. "В целом по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году", — сказал он.Прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. При этом, по оценке ведомства, по итогам января-мая рост составил 1,5%, а в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне говорил, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, но ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике. ЦБ прогнозирует на этот год рост экономики страны в диапазоне одного-двух процентов. При этом регулятор указывал, что замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. Банк России в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. И в июле, как заявила в четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина, будет рассматриваться новое снижение ставки, если не произойдет ничего непредвиденного.

https://ria.ru/20250620/vvp-2024267044.html

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экономика, россия, антон силуанов, максим решетников, эльвира набиуллина, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)