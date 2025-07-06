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Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году
Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году - РИА Новости, 06.07.2025
Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году
Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне полтора-два процента ВВП, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:10:00+03:00
2025-07-06T16:10:00+03:00
2025-07-06T16:55:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
максим решетников
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мвф
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центральный банк рф (цб рф)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне полтора-два процента ВВП, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. "В целом по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году", — сказал он.Прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. При этом, по оценке ведомства, по итогам января-мая рост составил 1,5%, а в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне говорил, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, но ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике. ЦБ прогнозирует на этот год рост экономики страны в диапазоне одного-двух процентов. При этом регулятор указывал, что замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. Банк России в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. И в июле, как заявила в четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина, будет рассматриваться новое снижение ставки, если не произойдет ничего непредвиденного.
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экономика, россия, антон силуанов, максим решетников, эльвира набиуллина, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Максим Решетников, Эльвира Набиуллина, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году
Силуанов: рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне 1,5-2% ВВП