https://ria.ru/20250706/vsu-2027514219.html

ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке

ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке - РИА Новости, 06.07.2025

ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке

Здание городской поликлиники практически уничтожено в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T17:21:00+03:00

2025-07-06T17:21:00+03:00

2025-07-06T17:28:00+03:00

новая каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Здание городской поликлиники практически уничтожено в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились - варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы", - написал Сальдо в Telegram-канале.По его словам, обошлось без жертв, но один охранник получил контузию, ему оказывают помощь.

https://ria.ru/20250704/udary-2027308540.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо