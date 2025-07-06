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ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 06.07.2025 (обновлено: 17:28 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/vsu-2027514219.html
ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке
ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке
Здание городской поликлиники практически уничтожено в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:21:00+03:00
2025-07-06T17:28:00+03:00
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Здание городской поликлиники практически уничтожено в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились - варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы", - написал Сальдо в Telegram-канале.По его словам, обошлось без жертв, но один охранник получил контузию, ему оказывают помощь.
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новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке

Сальдо: ВСУ практически уничтожили здание городской поликлиники в Новой Каховке

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ по зданию городской поликлиники в Новой Каховке. 6 июля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ по зданию городской поликлиники в Новой Каховке. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ по зданию городской поликлиники в Новой Каховке. 6 июля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Здание городской поликлиники практически уничтожено в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились - варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы", - написал Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, обошлось без жертв, но один охранник получил контузию, ему оказывают помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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