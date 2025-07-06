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ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:19:00+03:00
2025-07-06T12:19:00+03:00
2025-07-06T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, четыре склада материальных средств и склад горючего противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Ольговка и Садовое Херсонской области. Уничтожено свыше 70-ти военнослужащих ВСУ, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, четыре склада материальных средств и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки