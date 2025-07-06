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ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки 390 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:16:00+03:00
2025-07-06T12:16:00+03:00
2025-07-06T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки 390 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Суворово, Красноармейск, Родинское, Димитров, Гродовка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 390 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия.
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безопасность, вооруженные силы украины, красноармейск, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий "Центра" за сутки