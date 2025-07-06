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ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025

ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки 390 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:16:00+03:00

2025-07-06T12:16:00+03:00

2025-07-06T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

красноармейск

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки 390 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Суворово, Красноармейск, Родинское, Димитров, Гродовка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 390 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, красноармейск, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)