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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

Потери Киева за сутки в зоне действия группировки "Запад" составили свыше 230 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:14:00+03:00

2025-07-06T12:14:00+03:00

2025-07-06T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Потери Киева за сутки в зоне действия группировки "Запад" составили свыше 230 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, сша