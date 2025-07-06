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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Потери Киева за сутки в зоне действия группировки "Запад" составили свыше 230 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:14:00+03:00
2025-07-06T12:14:00+03:00
2025-07-06T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Потери Киева за сутки в зоне действия группировки "Запад" составили свыше 230 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, США
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки