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ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:24 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/vsu--2027458031.html
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинская армия за сутки провела 40 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:24:00+03:00
2025-07-06T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 6 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 40 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением ночи противник провел еще 18 обстрелов. За сутки под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Райское, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Первомаевка, Горностаевка, Каиры, Голая Пристань.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
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днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 40 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением ночи противник провел еще 18 обстрелов. За сутки под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Райское, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Первомаевка, Горностаевка, Каиры, Голая Пристань.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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