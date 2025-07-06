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Путин обсудит идею командировок гражданских врачей в военные госпиталя

Путин обсудит идею командировок гражданских врачей в военные госпиталя - РИА Новости, 06.07.2025

Путин обсудит идею командировок гражданских врачей в военные госпиталя

Президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством РФ и Минобороны РФ возможность краткосрочных командировок гражданских врачей в военные госпитали вблизи... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:06:00+03:00

2025-07-06T15:06:00+03:00

2025-07-06T15:24:00+03:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством РФ и Минобороны РФ возможность краткосрочных командировок гражданских врачей в военные госпитали вблизи линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, об этом глава государства сообщил в ходе осмотра выставки Народного фронта "Все для Победы!"На площадке выставки к Путину обратились с предложением разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали близ линии боевого соприкосновения, чтобы они могли оказывать помощь военным медикам и выполнять высокотехнологичные операции. Как пояснил участник выставки, сейчас медикам для таких командировок нужно подписывать долгосрочные контракты."Хорошо, я переговорю и с правительством, и с Минобороны", - ответил Путин.

https://ria.ru/20250615/mediki-2022836829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия