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Депутат Госдумы рассказал о новых полномочиях врачей
Депутат Госдумы рассказал о новых полномочиях врачей - РИА Новости, 06.07.2025
Депутат Госдумы рассказал о новых полномочиях врачей
В России с 1 марта врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентов, склонных к опасному для окружающих поведению, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:33:00+03:00
2025-07-06T03:33:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России с 1 марта врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентов, склонных к опасному для окружающих поведению, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль."С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам. Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих", — сказал он.По словам парламентария, речь идет не о всех людях с психиатрическими диагнозами, а только о тех, чье состояние подтверждено специалистами как потенциально опасное. Он уточнил, что для таких граждан установят активное диспансерное наблюдение, чтобы контролировать их здоровье и вовремя предотвращать возможные риски."Минздравом утверждены четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона. Важно понимать: эта мера не ущемляет права пациентов, а, напротив, направлена на их защиту и защиту общества. Граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации", — отметил Огуль.Собеседник агентства добавил, что закон принят в интересах всех граждан России. По его мнению, эта мера поможет сделать жизнь людей безопаснее, не нарушая при этом принципов гуманности и медицинской этики.
https://ria.ru/20250405/kriminal-2009397920.html
https://ria.ru/20241217/gosduma-1989800760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, леонид огуль, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Леонид Огуль, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказал о новых полномочиях врачей
Депутат Огуль: врачи будут извещать правоохранительные органы об опасных больных
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России с 1 марта врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентов, склонных к опасному для окружающих поведению, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам. Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих", — сказал он.
По словам парламентария, речь идет не о всех людях с психиатрическими диагнозами, а только о тех, чье состояние подтверждено специалистами как потенциально опасное. Он уточнил, что для таких граждан установят активное диспансерное наблюдение, чтобы контролировать их здоровье и вовремя предотвращать возможные риски.
«
"Минздравом утверждены четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона. Важно понимать: эта мера не ущемляет права пациентов, а, напротив, направлена на их защиту и защиту общества. Граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации", — отметил Огуль.
Собеседник агентства добавил, что закон принят в интересах всех граждан России. По его мнению, эта мера поможет сделать жизнь людей безопаснее, не нарушая при этом принципов гуманности и медицинской этики.