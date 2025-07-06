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Депутат Госдумы рассказал о новых полномочиях врачей - РИА Новости, 06.07.2025
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03:33 06.07.2025 (обновлено: 05:22 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/vrachi-2027442880.html
Депутат Госдумы рассказал о новых полномочиях врачей
Депутат Госдумы рассказал о новых полномочиях врачей - РИА Новости, 06.07.2025
Депутат Госдумы рассказал о новых полномочиях врачей
В России с 1 марта врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентов, склонных к опасному для окружающих поведению, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:33:00+03:00
2025-07-06T05:22:00+03:00
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России с 1 марта врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентов, склонных к опасному для окружающих поведению, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль."С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам. Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих", — сказал он.По словам парламентария, речь идет не о всех людях с психиатрическими диагнозами, а только о тех, чье состояние подтверждено специалистами как потенциально опасное. Он уточнил, что для таких граждан установят активное диспансерное наблюдение, чтобы контролировать их здоровье и вовремя предотвращать возможные риски."Минздравом утверждены четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона. Важно понимать: эта мера не ущемляет права пациентов, а, напротив, направлена на их защиту и защиту общества. Граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации", — отметил Огуль.Собеседник агентства добавил, что закон принят в интересах всех граждан России. По его мнению, эта мера поможет сделать жизнь людей безопаснее, не нарушая при этом принципов гуманности и медицинской этики.
https://ria.ru/20250405/kriminal-2009397920.html
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общество, здоровье - общество, россия, леонид огуль, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Леонид Огуль, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказал о новых полномочиях врачей

Депутат Огуль: врачи будут извещать правоохранительные органы об опасных больных

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России с 1 марта врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентов, склонных к опасному для окружающих поведению, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам. Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих", — сказал он.
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По словам парламентария, речь идет не о всех людях с психиатрическими диагнозами, а только о тех, чье состояние подтверждено специалистами как потенциально опасное. Он уточнил, что для таких граждан установят активное диспансерное наблюдение, чтобы контролировать их здоровье и вовремя предотвращать возможные риски.
«
"Минздравом утверждены четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона. Важно понимать: эта мера не ущемляет права пациентов, а, напротив, направлена на их защиту и защиту общества. Граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации", — отметил Огуль.
Собеседник агентства добавил, что закон принят в интересах всех граждан России. По его мнению, эта мера поможет сделать жизнь людей безопаснее, не нарушая при этом принципов гуманности и медицинской этики.
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