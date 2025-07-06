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Кадры с домом главы Минобороны Украины в США возмутили журналиста

Кадры с домом главы Минобороны Украины в США возмутили журналиста - РИА Новости, 06.07.2025

Кадры с домом главы Минобороны Украины в США возмутили журналиста

Журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети Х министра обороны Украины Рустема Умерова за недвижимость и проживание родственников в США. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T11:16:00+03:00

2025-07-06T11:16:00+03:00

2025-07-06T11:22:00+03:00

в мире

украина

рустем умеров

сша

чей боуз

евросоюз

нато

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети Х министра обороны Украины Рустема Умерова за недвижимость и проживание родственников в США."В то время как простые украинцы сотнями тысяч гибнут за НАТО и ЕС, вся большая семья министра обороны украинской диктатуры Умерова (ответственного за отправку бесчисленного числа насильно мобилизованных мужчин на верную смерть) живет в Соединенных Штатах на побережье Атлантического океана в большом роскошном доме с бассейном и художественной галереей", — написал он.В субботу издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк писало, что трое детей, жена, брат и отец министра живут во Флориде в городке Бока-Ратон. Там же зарегистрированы бизнесы его семьи.Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.

https://ria.ru/20250706/pomosch-2027462981.html

украина

сша

атлантический океан

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