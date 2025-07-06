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Кадры с домом главы Минобороны Украины в США возмутили журналиста - РИА Новости, 06.07.2025
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11:16 06.07.2025 (обновлено: 11:22 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/umerov-2027470830.html
Кадры с домом главы Минобороны Украины в США возмутили журналиста
Кадры с домом главы Минобороны Украины в США возмутили журналиста - РИА Новости, 06.07.2025
Кадры с домом главы Минобороны Украины в США возмутили журналиста
Журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети Х министра обороны Украины Рустема Умерова за недвижимость и проживание родственников в США. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:16:00+03:00
2025-07-06T11:22:00+03:00
в мире
украина
рустем умеров
сша
чей боуз
евросоюз
нато
атлантический океан
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети Х министра обороны Украины Рустема Умерова за недвижимость и проживание родственников в США."В то время как простые украинцы сотнями тысяч гибнут за НАТО и ЕС, вся большая семья министра обороны украинской диктатуры Умерова (ответственного за отправку бесчисленного числа насильно мобилизованных мужчин на верную смерть) живет в Соединенных Штатах на побережье Атлантического океана в большом роскошном доме с бассейном и художественной галереей", — написал он.В субботу издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк писало, что трое детей, жена, брат и отец министра живут во Флориде в городке Бока-Ратон. Там же зарегистрированы бизнесы его семьи.Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.
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в мире, украина, рустем умеров, сша, чей боуз, евросоюз, нато, атлантический океан
В мире, Украина, Рустем Умеров, США, Чей Боуз, Евросоюз, НАТО, Атлантический океан
Кадры с домом главы Минобороны Украины в США возмутили журналиста

Боуз резко раскритиковал главу Минобороны Украины Умерова за недвижимость в США

Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк
Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети Х министра обороны Украины Рустема Умерова за недвижимость и проживание родственников в США.
"В то время как простые украинцы сотнями тысяч гибнут за НАТО и ЕС, вся большая семья министра обороны украинской диктатуры Умерова (ответственного за отправку бесчисленного числа насильно мобилизованных мужчин на верную смерть) живет в Соединенных Штатах на побережье Атлантического океана в большом роскошном доме с бассейном и художественной галереей", — написал он.
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Вчера, 09:52
В субботу издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк писало, что трое детей, жена, брат и отец министра живут во Флориде в городке Бока-Ратон. Там же зарегистрированы бизнесы его семьи.
Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.
© ФотоКадр из ролика Дарьи Каленюк
Кадр из ролика Дарьи Каленюк - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото
Кадр из ролика Дарьи Каленюк
 
В миреУкраинаРустем УмеровСШАЧей БоузЕвросоюзНАТОАтлантический океан
 
 
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