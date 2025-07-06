Рейтинг@Mail.ru
"Заговор в самом сердце": на Западе раскрыли, кто рушит Украину изнутри - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 06.07.2025 (обновлено: 23:06 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
"Заговор в самом сердце": на Западе раскрыли, кто рушит Украину изнутри
"Заговор в самом сердце": на Западе раскрыли, кто рушит Украину изнутри - РИА Новости, 06.07.2025
"Заговор в самом сердце": на Западе раскрыли, кто рушит Украину изнутри
Внутренние распри, провоцируемые главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, расшатывают Украину и ведут ее к политическому расколу, пишет The Economist. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:16:00+03:00
2025-07-06T23:06:00+03:00
украина
в мире
андрей ермак
европа
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Внутренние распри, провоцируемые главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, расшатывают Украину и ведут ее к политическому расколу, пишет The Economist."Ермак, похоже, не обладает властью самостоятельно, а черпает ее из странной взаимозависимости с президентом, чего ни один источник не может точно сказать. Иногда помощник является просто доверенным лицом упрямого Зеленского. Но чиновники настаивают на том, что степень, в которой Ермак контролирует информационные потоки к президенту, достаточно реальна — по одной из оценок, 85 процентов — и создает опасную атмосферу заговора в самом сердце правительственной машины", — говорится в материале.Издание отмечает, что опасность для Украины заключается в том, что при нынешнем положении дел страна рискует столкнуться с глубоким политическим кризисом и стратегическим дрейфом. Растет беспокойство по поводу того, что многие считают дрейфом к авторитаризму, одним из примеров которого является использование исполнительной власти, чтобы не допустить врагов и соперников к участию в общественной жизни, заключается в тексте."Три события, произошедшие в июне, задали тон. В конце июня вице-премьер Алексей Чернышов, которого когда-то прочили в будущие премьер-министры, стал самым высокопоставленным украинским политиком, когда-либо обвинявшимся в коррупции. Находясь по государственным делам в Европе, он поначалу откладывал возвращение, создавая абсурдный образ министра по делам репатриации украинцев, планирующего собственное добровольное изгнание. Примерно в то же время кабинет министров был предупрежден о предстоящих кадровых перестановках и вероятном назначении нового премьер-министра — 39-летней Юлии Свириденко. И была предпринята новая попытка убрать ярого сторонника независимости главы украинской разведки Кирилла Буданова, хотя она закончилась неудачей, по крайней мере на данный момент. Многочисленные источники указывают на теневую сторону Андрея Ермака, который руководит президентской канцелярией, но на самом деле является неизбранным главным министром во всех отношениях", — подчеркивается в статье.Западные СМИ уже не первый раз критикуют Андрея Ермака. Газета Politico в конце июня писала, что Ермак — обуза для Киева. По словам источников, во время визита в Вашингтон ему было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем Ермак туда приехал.
https://ria.ru/20250626/ermak-2025624091.html
https://ria.ru/20250619/ermak-2024050357.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, андрей ермак, европа, киев
Украина, В мире, Андрей Ермак, Европа, Киев
"Заговор в самом сердце": на Западе раскрыли, кто рушит Украину изнутри

Economist: Украина находится на грани политического развала из-за Ермака

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Внутренние распри, провоцируемые главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, расшатывают Украину и ведут ее к политическому расколу, пишет The Economist.
"Ермак, похоже, не обладает властью самостоятельно, а черпает ее из странной взаимозависимости с президентом, чего ни один источник не может точно сказать. Иногда помощник является просто доверенным лицом упрямого Зеленского. Но чиновники настаивают на том, что степень, в которой Ермак контролирует информационные потоки к президенту, достаточно реальна — по одной из оценок, 85 процентов — и создает опасную атмосферу заговора в самом сердце правительственной машины", — говорится в материале.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
СМИ: смена премьера на Украине может усилить влияние Ермака
26 июня, 17:49
Издание отмечает, что опасность для Украины заключается в том, что при нынешнем положении дел страна рискует столкнуться с глубоким политическим кризисом и стратегическим дрейфом. Растет беспокойство по поводу того, что многие считают дрейфом к авторитаризму, одним из примеров которого является использование исполнительной власти, чтобы не допустить врагов и соперников к участию в общественной жизни, заключается в тексте.
"Три события, произошедшие в июне, задали тон. В конце июня вице-премьер Алексей Чернышов, которого когда-то прочили в будущие премьер-министры, стал самым высокопоставленным украинским политиком, когда-либо обвинявшимся в коррупции. Находясь по государственным делам в Европе, он поначалу откладывал возвращение, создавая абсурдный образ министра по делам репатриации украинцев, планирующего собственное добровольное изгнание. Примерно в то же время кабинет министров был предупрежден о предстоящих кадровых перестановках и вероятном назначении нового премьер-министра — 39-летней Юлии Свириденко. И была предпринята новая попытка убрать ярого сторонника независимости главы украинской разведки Кирилла Буданова, хотя она закончилась неудачей, по крайней мере на данный момент. Многочисленные источники указывают на теневую сторону Андрея Ермака, который руководит президентской канцелярией, но на самом деле является неизбранным главным министром во всех отношениях", — подчеркивается в статье.
Западные СМИ уже не первый раз критикуют Андрея Ермака. Газета Politico в конце июня писала, что Ермак — обуза для Киева. По словам источников, во время визита в Вашингтон ему было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем Ермак туда приехал.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: визит главы офиса Зеленского в Вашингтон был катастрофой
19 июня, 21:28
 
УкраинаВ миреАндрей ЕрмакЕвропаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала