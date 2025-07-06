https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

"Заговор в самом сердце": на Западе раскрыли, кто рушит Украину изнутри

"Заговор в самом сердце": на Западе раскрыли, кто рушит Украину изнутри - РИА Новости, 06.07.2025

"Заговор в самом сердце": на Западе раскрыли, кто рушит Украину изнутри

Внутренние распри, провоцируемые главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, расшатывают Украину и ведут ее к политическому расколу, пишет The Economist. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:16:00+03:00

2025-07-06T22:16:00+03:00

2025-07-06T23:06:00+03:00

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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Внутренние распри, провоцируемые главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, расшатывают Украину и ведут ее к политическому расколу, пишет The Economist."Ермак, похоже, не обладает властью самостоятельно, а черпает ее из странной взаимозависимости с президентом, чего ни один источник не может точно сказать. Иногда помощник является просто доверенным лицом упрямого Зеленского. Но чиновники настаивают на том, что степень, в которой Ермак контролирует информационные потоки к президенту, достаточно реальна — по одной из оценок, 85 процентов — и создает опасную атмосферу заговора в самом сердце правительственной машины", — говорится в материале.Издание отмечает, что опасность для Украины заключается в том, что при нынешнем положении дел страна рискует столкнуться с глубоким политическим кризисом и стратегическим дрейфом. Растет беспокойство по поводу того, что многие считают дрейфом к авторитаризму, одним из примеров которого является использование исполнительной власти, чтобы не допустить врагов и соперников к участию в общественной жизни, заключается в тексте."Три события, произошедшие в июне, задали тон. В конце июня вице-премьер Алексей Чернышов, которого когда-то прочили в будущие премьер-министры, стал самым высокопоставленным украинским политиком, когда-либо обвинявшимся в коррупции. Находясь по государственным делам в Европе, он поначалу откладывал возвращение, создавая абсурдный образ министра по делам репатриации украинцев, планирующего собственное добровольное изгнание. Примерно в то же время кабинет министров был предупрежден о предстоящих кадровых перестановках и вероятном назначении нового премьер-министра — 39-летней Юлии Свириденко. И была предпринята новая попытка убрать ярого сторонника независимости главы украинской разведки Кирилла Буданова, хотя она закончилась неудачей, по крайней мере на данный момент. Многочисленные источники указывают на теневую сторону Андрея Ермака, который руководит президентской канцелярией, но на самом деле является неизбранным главным министром во всех отношениях", — подчеркивается в статье.Западные СМИ уже не первый раз критикуют Андрея Ермака. Газета Politico в конце июня писала, что Ермак — обуза для Киева. По словам источников, во время визита в Вашингтон ему было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем Ермак туда приехал.

https://ria.ru/20250626/ermak-2025624091.html

https://ria.ru/20250619/ermak-2024050357.html

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украина, в мире, андрей ермак, европа, киев