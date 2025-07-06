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"Зависит от Путина": в Европе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 06.07.2025
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16:38 06.07.2025 (обновлено: 18:35 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027509452.html
"Зависит от Путина": в Европе сделали неожиданное заявление об Украине
"Зависит от Путина": в Европе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 06.07.2025
"Зависит от Путина": в Европе сделали неожиданное заявление об Украине
Европейский союз провоцирует продолжение украинского конфликта, настаивая на вступлении Украины в свой состав и игнорируя то, что ситуация на фронте... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:38:00+03:00
2025-07-06T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Европейский союз провоцирует продолжение украинского конфликта, настаивая на вступлении Украины в свой состав и игнорируя то, что ситуация на фронте складывается в пользу России, пишет сербский журнал "Печат"."Те, кто настаивает на членстве Украины, только затягивают агонию всей Европы. Для полного понимания стоит напомнить, что именно Россия, а не Европейский союз держит Украину почти под полным контролем. И только от Владимира Путина будет зависеть, где Россия остановится, то есть сколько еще продлится специальная военная операция. Судя по позиции Брюсселя, который одобряет членство Украины в ЕС, мир не наступит еще долго", — говорится в материале.Издание отмечает, что возможное вступление Украины в Европейский союз будет неприемлемо для Москвы так же, как вступление в Североатлантический альянс, что крайне осложнит решение украинского вопроса. Когда словацкий и венгерский премьер-министры Роберт Фицо и Виктор Орбан выступают против расширения ЕС на восток, они действуют во имя мира и ради скорейшего решения конфликта, подчеркивается в тексте.В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Москвы для урегулирования конфликта. Министр также отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет России стратегическое поражение.
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027508806.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
"Зависит от Путина": в Европе сделали неожиданное заявление об Украине

Печат: Европе не стоит забывать, что мир на Украине зависит от России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Европейский союз провоцирует продолжение украинского конфликта, настаивая на вступлении Украины в свой состав и игнорируя то, что ситуация на фронте складывается в пользу России, пишет сербский журнал "Печат".
"Те, кто настаивает на членстве Украины, только затягивают агонию всей Европы. Для полного понимания стоит напомнить, что именно Россия, а не Европейский союз держит Украину почти под полным контролем. И только от Владимира Путина будет зависеть, где Россия остановится, то есть сколько еще продлится специальная военная операция. Судя по позиции Брюсселя, который одобряет членство Украины в ЕС, мир не наступит еще долго", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что возможное вступление Украины в Европейский союз будет неприемлемо для Москвы так же, как вступление в Североатлантический альянс, что крайне осложнит решение украинского вопроса. Когда словацкий и венгерский премьер-министры Роберт Фицо и Виктор Орбан выступают против расширения ЕС на восток, они действуют во имя мира и ради скорейшего решения конфликта, подчеркивается в тексте.
В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Москвы для урегулирования конфликта. Министр также отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет России стратегическое поражение.
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