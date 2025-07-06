https://ria.ru/20250706/ukraina-2027508806.html

"Нам не нужна". На Западе отреагировали на заявление Орбана об Украине

"Нам не нужна". На Западе отреагировали на заявление Орбана об Украине - РИА Новости, 06.07.2025

"Нам не нужна". На Западе отреагировали на заявление Орбана об Украине

Читатели издания Exxpress поддержали позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считающегося главным препятствием на пути Украины в ЕС."Они хотят вступить РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:33:00+03:00

2025-07-06T16:33:00+03:00

2025-07-06T16:33:00+03:00

в мире

украина

виктор орбан

евросоюз

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели издания Exxpress поддержали позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считающегося главным препятствием на пути Украины в ЕС."Они хотят вступить в ЕС, чтобы мобилизовать всю Европу на свою войну", — написал один из комментаторов. "Браво, господин Орбан, надеюсь, вы будете и дальше пользоваться широкой поддержкой. Нам не нужна Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире!" — отметил другой. "Неужели нас хотят убедить, что Украина хотя бы приблизительно соответствует критериям принятия? Это же смешно... Какой фарс... А те, кто обвиняют Венгрию в нарушении демократии, пусть поинтересуются, как обстоят дела с демократией на Украине, хотя это даже близко не самая большая проблема…" — поделился мнением еще один из пользователей. "Орбан, по крайней мере, еще имеет мужество. Нет вступлению в ЕС Украины — одного из самых коррумпированных государств, какие только существуют. Браво, Виктор Орбан!" — заключили читатели. В пятницу Орбан заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, Брюсселю не удастся в этом вопросе обойти позицию Венгрии.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250625/ukraina-2025306963.html

https://ria.ru/20250619/ukraina-2023959556.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виктор орбан, евросоюз, венгрия