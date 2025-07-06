"Нам не нужна". На Западе отреагировали на заявление Орбана об Украине
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели издания Exxpress поддержали позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считающегося главным препятствием на пути Украины в ЕС.
"Они хотят вступить в ЕС, чтобы мобилизовать всю Европу на свою войну", — написал один из комментаторов.
"Они хотят вступить в ЕС, чтобы мобилизовать всю Европу на свою войну", — написал один из комментаторов.
"Браво, господин Орбан, надеюсь, вы будете и дальше пользоваться широкой поддержкой. Нам не нужна Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире!" — отметил другой.
"Неужели нас хотят убедить, что Украина хотя бы приблизительно соответствует критериям принятия? Это же смешно... Какой фарс... А те, кто обвиняют Венгрию в нарушении демократии, пусть поинтересуются, как обстоят дела с демократией на Украине, хотя это даже близко не самая большая проблема…" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Орбан, по крайней мере, еще имеет мужество. Нет вступлению в ЕС Украины — одного из самых коррумпированных государств, какие только существуют. Браво, Виктор Орбан!" — заключили читатели.
В пятницу Орбан заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, Брюсселю не удастся в этом вопросе обойти позицию Венгрии.
"Неужели нас хотят убедить, что Украина хотя бы приблизительно соответствует критериям принятия? Это же смешно... Какой фарс... А те, кто обвиняют Венгрию в нарушении демократии, пусть поинтересуются, как обстоят дела с демократией на Украине, хотя это даже близко не самая большая проблема…" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Орбан, по крайней мере, еще имеет мужество. Нет вступлению в ЕС Украины — одного из самых коррумпированных государств, какие только существуют. Браво, Виктор Орбан!" — заключили читатели.
В пятницу Орбан заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, Брюсселю не удастся в этом вопросе обойти позицию Венгрии.
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