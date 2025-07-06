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"Нам не нужна". На Западе отреагировали на заявление Орбана об Украине - РИА Новости, 06.07.2025
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16:33 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027508806.html
"Нам не нужна". На Западе отреагировали на заявление Орбана об Украине
"Нам не нужна". На Западе отреагировали на заявление Орбана об Украине - РИА Новости, 06.07.2025
"Нам не нужна". На Западе отреагировали на заявление Орбана об Украине
Читатели издания Exxpress поддержали позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считающегося главным препятствием на пути Украины в ЕС."Они хотят вступить РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:33:00+03:00
2025-07-06T16:33:00+03:00
в мире
украина
виктор орбан
евросоюз
венгрия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели издания Exxpress поддержали позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считающегося главным препятствием на пути Украины в ЕС."Они хотят вступить в ЕС, чтобы мобилизовать всю Европу на свою войну", — написал один из комментаторов. "Браво, господин Орбан, надеюсь, вы будете и дальше пользоваться широкой поддержкой. Нам не нужна Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире!" — отметил другой. "Неужели нас хотят убедить, что Украина хотя бы приблизительно соответствует критериям принятия? Это же смешно... Какой фарс... А те, кто обвиняют Венгрию в нарушении демократии, пусть поинтересуются, как обстоят дела с демократией на Украине, хотя это даже близко не самая большая проблема…" — поделился мнением еще один из пользователей. "Орбан, по крайней мере, еще имеет мужество. Нет вступлению в ЕС Украины — одного из самых коррумпированных государств, какие только существуют. Браво, Виктор Орбан!" — заключили читатели. В пятницу Орбан заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, Брюсселю не удастся в этом вопросе обойти позицию Венгрии.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025306963.html
https://ria.ru/20250619/ukraina-2023959556.html
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в мире, украина, виктор орбан, евросоюз, венгрия
В мире, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Венгрия

"Нам не нужна". На Западе отреагировали на заявление Орбана об Украине

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели издания Exxpress поддержали позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считающегося главным препятствием на пути Украины в ЕС.

"Они хотят вступить в ЕС, чтобы мобилизовать всю Европу на свою войну", — написал один из комментаторов.
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"Браво, господин Орбан, надеюсь, вы будете и дальше пользоваться широкой поддержкой. Нам не нужна Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире!" — отметил другой.

"Неужели нас хотят убедить, что Украина хотя бы приблизительно соответствует критериям принятия? Это же смешно... Какой фарс... А те, кто обвиняют Венгрию в нарушении демократии, пусть поинтересуются, как обстоят дела с демократией на Украине, хотя это даже близко не самая большая проблема…" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Орбан, по крайней мере, еще имеет мужество. Нет вступлению в ЕС Украины — одного из самых коррумпированных государств, какие только существуют. Браво, Виктор Орбан!" — заключили читатели.

В пятницу Орбан заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, Брюсселю не удастся в этом вопросе обойти позицию Венгрии.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзВенгрия
 
 
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