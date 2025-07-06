https://ria.ru/20250706/ukraina-2027469467.html

Украинский депутат заявил, что Рада не допустит мобилизации женщин

Украинский депутат заявил, что Рада не допустит мобилизации женщин - РИА Новости, 06.07.2025

Украинский депутат заявил, что Рада не допустит мобилизации женщин

Мобилизация женщин на Украине невозможна - депутаты Верховной рады не допустят принятие соответствующего закона, заверил украинский парламентарий Алексей... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T11:00:00+03:00

2025-07-06T11:00:00+03:00

2025-07-06T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мобилизация женщин на Украине невозможна - депутаты Верховной рады не допустят принятие соответствующего закона, заверил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*."Женщин не будет мобилизовать. Пожалуйста, не слушайте (Алексея, экс-советника офиса Владимира Зеленского - ред.) Арестовича*. Рада никогда не позволит мобилизацию женщин", - так отреагировал Гончаренко* в своем Telegram-канале на комментарий Арестовича*, который заявил ранее, что на Украине идет активная кампания привлечения женщин к военной службе. По прогнозам Арестовича, призыв женщин на Украине в ряды ВСУ неизбежен из-за нехватки личного состава, и вопрос мобилизации будет поднят уже в сентябре. Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса 12 апреля заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027446964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский