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Украинский депутат заявил, что Рада не допустит мобилизации женщин - РИА Новости, 06.07.2025
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11:00 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027469467.html
Украинский депутат заявил, что Рада не допустит мобилизации женщин
Украинский депутат заявил, что Рада не допустит мобилизации женщин - РИА Новости, 06.07.2025
Украинский депутат заявил, что Рада не допустит мобилизации женщин
Мобилизация женщин на Украине невозможна - депутаты Верховной рады не допустят принятие соответствующего закона, заверил украинский парламентарий Алексей... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:00:00+03:00
2025-07-06T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мобилизация женщин на Украине невозможна - депутаты Верховной рады не допустят принятие соответствующего закона, заверил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*."Женщин не будет мобилизовать. Пожалуйста, не слушайте (Алексея, экс-советника офиса Владимира Зеленского - ред.) Арестовича*. Рада никогда не позволит мобилизацию женщин", - так отреагировал Гончаренко* в своем Telegram-канале на комментарий Арестовича*, который заявил ранее, что на Украине идет активная кампания привлечения женщин к военной службе. По прогнозам Арестовича, призыв женщин на Украине в ряды ВСУ неизбежен из-за нехватки личного состава, и вопрос мобилизации будет поднят уже в сентябре. Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса 12 апреля заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027446964.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Украинский депутат заявил, что Рада не допустит мобилизации женщин

Депутат Рады Гончаренко назвал мобилизацию женщин на Украине невозможной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мобилизация женщин на Украине невозможна - депутаты Верховной рады не допустят принятие соответствующего закона, заверил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.
"Женщин не будет мобилизовать. Пожалуйста, не слушайте (Алексея, экс-советника офиса Владимира Зеленского - ред.) Арестовича*. Рада никогда не позволит мобилизацию женщин", - так отреагировал Гончаренко* в своем Telegram-канале на комментарий Арестовича*, который заявил ранее, что на Украине идет активная кампания привлечения женщин к военной службе.
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный
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По прогнозам Арестовича, призыв женщин на Украине в ряды ВСУ неизбежен из-за нехватки личного состава, и вопрос мобилизации будет поднят уже в сентябре.
Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса 12 апреля заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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4 июля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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