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На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 06.07.2025 (обновлено: 10:58 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027456931.html
На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине
На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине - РИА Новости, 06.07.2025
На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине
Украине грозят серьезные проблемы из-за приостановки выделения ей помощи Вашингтоном, пишет L’Antidiplomatico. "Решение США приостановить поставки важнейших... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:13:00+03:00
2025-07-06T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украине грозят серьезные проблемы из-за приостановки выделения ей помощи Вашингтоном, пишет L’Antidiplomatico. "Решение США приостановить поставки важнейших вооружений – от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — бросает Украину в беспрецедентный операционный кризис", — говорится в публикации. В статье отмечается, что без поставляемых Вашингтоном систем, жизненно важных для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотникам, украинская оборона рискует рухнуть. Однако вместо того, чтобы воспользоваться возможностью для урегулирования конфликта путем переговоров и избежать дальнейшего кровопролития, часть европейских правительств отчаянно цепляется за продолжение конфликта, пишет портал. О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250706/nato-2027453056.html
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украина
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), США
На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине

L`Antidiplomatico: Украине грозит серьезный кризис из-за решения США по оружию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украине грозят серьезные проблемы из-за приостановки выделения ей помощи Вашингтоном, пишет L’Antidiplomatico.

"Решение США приостановить поставки важнейших вооружений – от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — бросает Украину в беспрецедентный операционный кризис", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что без поставляемых Вашингтоном систем, жизненно важных для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотникам, украинская оборона рискует рухнуть.

Однако вместо того, чтобы воспользоваться возможностью для урегулирования конфликта путем переговоров и избежать дальнейшего кровопролития, часть европейских правительств отчаянно цепляется за продолжение конфликта, пишет портал.

О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)США
 
 
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