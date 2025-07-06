https://ria.ru/20250706/ukraina-2027456931.html

На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине

На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине - РИА Новости, 06.07.2025

На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине

Украине грозят серьезные проблемы из-за приостановки выделения ей помощи Вашингтоном, пишет L’Antidiplomatico. "Решение США приостановить поставки важнейших... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:13:00+03:00

2025-07-06T09:13:00+03:00

2025-07-06T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украине грозят серьезные проблемы из-за приостановки выделения ей помощи Вашингтоном, пишет L’Antidiplomatico. "Решение США приостановить поставки важнейших вооружений – от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — бросает Украину в беспрецедентный операционный кризис", — говорится в публикации. В статье отмечается, что без поставляемых Вашингтоном систем, жизненно важных для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотникам, украинская оборона рискует рухнуть. Однако вместо того, чтобы воспользоваться возможностью для урегулирования конфликта путем переговоров и избежать дальнейшего кровопролития, часть европейских правительств отчаянно цепляется за продолжение конфликта, пишет портал. О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250706/nato-2027453056.html

https://ria.ru/20250706/ryutte-2027467363.html

украина

вашингтон (штат)

сша

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в мире, украина, вашингтон (штат), сша