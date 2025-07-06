На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине
L`Antidiplomatico: Украине грозит серьезный кризис из-за решения США по оружию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украине грозят серьезные проблемы из-за приостановки выделения ей помощи Вашингтоном, пишет L’Antidiplomatico.
"Решение США приостановить поставки важнейших вооружений – от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — бросает Украину в беспрецедентный операционный кризис", — говорится в публикации.
"Решение США приостановить поставки важнейших вооружений – от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — бросает Украину в беспрецедентный операционный кризис", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что без поставляемых Вашингтоном систем, жизненно важных для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотникам, украинская оборона рискует рухнуть.
Однако вместо того, чтобы воспользоваться возможностью для урегулирования конфликта путем переговоров и избежать дальнейшего кровопролития, часть европейских правительств отчаянно цепляется за продолжение конфликта, пишет портал.
О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
Однако вместо того, чтобы воспользоваться возможностью для урегулирования конфликта путем переговоров и избежать дальнейшего кровопролития, часть европейских правительств отчаянно цепляется за продолжение конфликта, пишет портал.
О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.