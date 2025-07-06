https://ria.ru/20250706/ukraina-2027447154.html

На Западе признали неудобную правду об "Азове"*

На Западе признали неудобную правду об "Азове"* - РИА Новости, 06.07.2025

На Западе признали неудобную правду об "Азове"*

Пока на Западе закрывают глаза на неонацистские подразделения украинской армии, на самой Украине под их руководством происходит полная милитаризация общества,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T05:51:00+03:00

2025-07-06T05:51:00+03:00

2025-07-06T05:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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батальон "азов"*

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пока на Западе закрывают глаза на неонацистские подразделения украинской армии, на самой Украине под их руководством происходит полная милитаризация общества, пишет Junge Welt.“В то время как немецкие и другие западные политики, СМИ и аналитические центры продолжают распространять ложь о “деполитизации” полка “Азов”*, они способствуют полной милитаризации украинского общества”, — подчеркнули в публикации.В качестве примера издание приводит существующую на Украине молодежную организацию “Центурия”, в которой с детьми проводятся мировоззренческая работа и профессиональная подготовка в области обороны: им преподают историю националистического движения на Украине и учат обращению с оружием.Формирование 'Азов'* было создано в структуре Нацгвардии Украины в 2014 году после госпереворота в Киеве. По данным российских и международных источников, в его рядах состоят сторонники радикальных идеологий, включая иностранных наемников. Подразделение участвовало в боевых действиях в Донбассе, а в 2015 году российские следственные органы возбудили против его боевиков первые уголовные дела по обвинениям в военных преступлениях.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250627/germaniya-2025697779.html

https://ria.ru/20250626/kiev-2025482343.html

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в мире, украина, киев, донбасс, батальон "азов"*