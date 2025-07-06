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На Западе признали неудобную правду об "Азове"* - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027447154.html
На Западе признали неудобную правду об "Азове"*
На Западе признали неудобную правду об "Азове"* - РИА Новости, 06.07.2025
На Западе признали неудобную правду об "Азове"*
Пока на Западе закрывают глаза на неонацистские подразделения украинской армии, на самой Украине под их руководством происходит полная милитаризация общества,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T05:51:00+03:00
2025-07-06T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
донбасс
батальон "азов"*
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пока на Западе закрывают глаза на неонацистские подразделения украинской армии, на самой Украине под их руководством происходит полная милитаризация общества, пишет Junge Welt.“В то время как немецкие и другие западные политики, СМИ и аналитические центры продолжают распространять ложь о “деполитизации” полка “Азов”*, они способствуют полной милитаризации украинского общества”, — подчеркнули в публикации.В качестве примера издание приводит существующую на Украине молодежную организацию “Центурия”, в которой с детьми проводятся мировоззренческая работа и профессиональная подготовка в области обороны: им преподают историю националистического движения на Украине и учат обращению с оружием.Формирование 'Азов'* было создано в структуре Нацгвардии Украины в 2014 году после госпереворота в Киеве. По данным российских и международных источников, в его рядах состоят сторонники радикальных идеологий, включая иностранных наемников. Подразделение участвовало в боевых действиях в Донбассе, а в 2015 году российские следственные органы возбудили против его боевиков первые уголовные дела по обвинениям в военных преступлениях.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250627/germaniya-2025697779.html
https://ria.ru/20250626/kiev-2025482343.html
украина
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в мире, украина, киев, донбасс, батальон "азов"*
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Донбасс, Батальон "Азов"*
На Западе признали неудобную правду об "Азове"*

JW: пока Запад игнорирует “Азов”, украинское общество милитаризируется

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пока на Западе закрывают глаза на неонацистские подразделения украинской армии, на самой Украине под их руководством происходит полная милитаризация общества, пишет Junge Welt.
“В то время как немецкие и другие западные политики, СМИ и аналитические центры продолжают распространять ложь о “деполитизации” полка “Азов”*, они способствуют полной милитаризации украинского общества”, — подчеркнули в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"Невидимые убийцы": в Германии раскрыли главный страх боевиков "Азова"*
27 июня, 03:14
В качестве примера издание приводит существующую на Украине молодежную организацию “Центурия”, в которой с детьми проводятся мировоззренческая работа и профессиональная подготовка в области обороны: им преподают историю националистического движения на Украине и учат обращению с оружием.
Формирование 'Азов'* было создано в структуре Нацгвардии Украины в 2014 году после госпереворота в Киеве. По данным российских и международных источников, в его рядах состоят сторонники радикальных идеологий, включая иностранных наемников. Подразделение участвовало в боевых действиях в Донбассе, а в 2015 году российские следственные органы возбудили против его боевиков первые уголовные дела по обвинениям в военных преступлениях.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Взрыв скутера в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Пришел на свидание: в Киеве необычным образом хотели убить боевика "Азова"*
26 июня, 05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДонбассБатальон "Азов"*
 
 
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