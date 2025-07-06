https://ria.ru/20250706/ukraina-2027446964.html

Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный

Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный - РИА Новости, 06.07.2025

Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный

ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы, предварительно освобожденные от заключенных, ради избежаний побега перед отправкой на фронт, рассказал... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T05:43:00+03:00

2025-07-06T05:43:00+03:00

2025-07-06T05:43:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы, предварительно освобожденные от заключенных, ради избежаний побега перед отправкой на фронт, рассказал РИА Новости пленный 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский. "ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределили, уплотняли по другим колониям. А нас (мобилизованных – ред.) держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения… В колониях люди, которые не хотят идти воевать, сбегают с колоний любыми способами. Не приходят к месту отправки, а убегают любыми путями, чтобы не ехать на войну", - заявил пленный. По его словам, в одной из подобных колоний из мобилизованных была сформирована 211-я бригада ВСУ. Аналогичный распределительный центр с мобилизованными, находящийся на территории колонии, располагался в Черкасской области. "В колониях мы содержались в тесных комнатах, и мы не имели доступа на окружающую территорию и за территорию колоний. То есть мы фактически были как заключенные в этих колониях", - подытожил пленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250705/plennyj-2027339895.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черкасская область, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, общество, в мире