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Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:43 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027446964.html
Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный
Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный - РИА Новости, 06.07.2025
Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный
ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы, предварительно освобожденные от заключенных, ради избежаний побега перед отправкой на фронт, рассказал... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T05:43:00+03:00
2025-07-06T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы, предварительно освобожденные от заключенных, ради избежаний побега перед отправкой на фронт, рассказал РИА Новости пленный 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский. "ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределили, уплотняли по другим колониям. А нас (мобилизованных – ред.) держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения… В колониях люди, которые не хотят идти воевать, сбегают с колоний любыми способами. Не приходят к месту отправки, а убегают любыми путями, чтобы не ехать на войну", - заявил пленный. По его словам, в одной из подобных колоний из мобилизованных была сформирована 211-я бригада ВСУ. Аналогичный распределительный центр с мобилизованными, находящийся на территории колонии, располагался в Черкасской области. "В колониях мы содержались в тесных комнатах, и мы не имели доступа на окружающую территорию и за территорию колоний. То есть мы фактически были как заключенные в этих колониях", - подытожил пленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250705/plennyj-2027339895.html
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черкасская область, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, общество, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Общество, В мире
Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный

Пленный Шендевинский: ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы

© Fotolia / Vaidas BucysТюрьма
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Fotolia / Vaidas Bucys
Тюрьма. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы, предварительно освобожденные от заключенных, ради избежаний побега перед отправкой на фронт, рассказал РИА Новости пленный 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский.
"ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределили, уплотняли по другим колониям. А нас (мобилизованных – ред.) держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения… В колониях люди, которые не хотят идти воевать, сбегают с колоний любыми способами. Не приходят к месту отправки, а убегают любыми путями, чтобы не ехать на войну", - заявил пленный.
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По его словам, в одной из подобных колоний из мобилизованных была сформирована 211-я бригада ВСУ. Аналогичный распределительный центр с мобилизованными, находящийся на территории колонии, располагался в Черкасской области.
"В колониях мы содержались в тесных комнатах, и мы не имели доступа на окружающую территорию и за территорию колоний. То есть мы фактически были как заключенные в этих колониях", - подытожил пленный.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныОбществоВ мире
 
 
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