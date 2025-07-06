Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027442731.html
На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины
На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины - РИА Новости, 06.07.2025
На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины
заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:37:00+03:00
2025-07-06T03:37:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
александр меркурис
министерство обороны сша
евросоюз
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_5472db839c0687c72b7d8f56bd316f74.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. После решения Пентагона заморозить поставки оружия Киеву власти Украины вряд ли пойдут на мирное урегулирование конфликта с Россией и этим доведут страну до краха, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими”, — сказал он.Поэтому, как считает эксперт, украинцам придется согласиться на выдвигаемые Россией условия мира и признать потерю четырех регионов. Тем не менее Украина вряд ли решится на эти шаги и, вероятно, не прекратит требовать военную и финансовую помощь у Европы.“Они (украинские власти. — Прим. ред.) продолжат сражаться и требовать деньги у ЕС. И эти деньги они получат, так как Европа ничего более дать им не может. Затем они будут оставаться во главе украинского государства до самого краха страны, после чего переберутся в Европу и организуют свое правительство в изгнании”, — подытожил Меркурис.Как сообщила 1 июля газета Politico, США временно прекратили поставки боеприпасов и вооружений Украине в связи с сокращением собственных арсеналов. Представитель Белого дома Анна Келли в комментарии NBC подтвердила это решение, подчеркнув приоритет национальных интересов Америки.
https://ria.ru/20250703/postavki-2026759097.html
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027350177.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_4808580f59fa697ac06c864a5187b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, александр меркурис, министерство обороны сша, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Александр Меркурис, Министерство обороны США, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины

Меркурис: Украину ждет поражение, а ее правительство — изгнание

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. После решения Пентагона заморозить поставки оружия Киеву власти Украины вряд ли пойдут на мирное урегулирование конфликта с Россией и этим доведут страну до краха, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
“После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими”, — сказал он.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ
3 июля, 08:00
Поэтому, как считает эксперт, украинцам придется согласиться на выдвигаемые Россией условия мира и признать потерю четырех регионов. Тем не менее Украина вряд ли решится на эти шаги и, вероятно, не прекратит требовать военную и финансовую помощь у Европы.
“Они (украинские власти. — Прим. ред.) продолжат сражаться и требовать деньги у ЕС. И эти деньги они получат, так как Европа ничего более дать им не может. Затем они будут оставаться во главе украинского государства до самого краха страны, после чего переберутся в Европу и организуют свое правительство в изгнании”, — подытожил Меркурис.
Как сообщила 1 июля газета Politico, США временно прекратили поставки боеприпасов и вооружений Украине в связи с сокращением собственных арсеналов. Представитель Белого дома Анна Келли в комментарии NBC подтвердила это решение, подчеркнув приоритет национальных интересов Америки.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Bloomberg узнал о серьезном ударе Украине в спину от важного спонсора
Вчера, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияАлександр МеркурисМинистерство обороны СШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала