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На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины
На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины - РИА Новости, 06.07.2025
На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины
заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:37:00+03:00
2025-07-06T03:37:00+03:00
2025-07-06T03:37:00+03:00
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евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. После решения Пентагона заморозить поставки оружия Киеву власти Украины вряд ли пойдут на мирное урегулирование конфликта с Россией и этим доведут страну до краха, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими”, — сказал он.Поэтому, как считает эксперт, украинцам придется согласиться на выдвигаемые Россией условия мира и признать потерю четырех регионов. Тем не менее Украина вряд ли решится на эти шаги и, вероятно, не прекратит требовать военную и финансовую помощь у Европы.“Они (украинские власти. — Прим. ред.) продолжат сражаться и требовать деньги у ЕС. И эти деньги они получат, так как Европа ничего более дать им не может. Затем они будут оставаться во главе украинского государства до самого краха страны, после чего переберутся в Европу и организуют свое правительство в изгнании”, — подытожил Меркурис.Как сообщила 1 июля газета Politico, США временно прекратили поставки боеприпасов и вооружений Украине в связи с сокращением собственных арсеналов. Представитель Белого дома Анна Келли в комментарии NBC подтвердила это решение, подчеркнув приоритет национальных интересов Америки.
https://ria.ru/20250703/postavki-2026759097.html
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в мире, украина, европа, россия, александр меркурис, министерство обороны сша, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Александр Меркурис, Министерство обороны США, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины
Меркурис: Украину ждет поражение, а ее правительство — изгнание