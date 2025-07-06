https://ria.ru/20250706/ukraina-2027442731.html

На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины

На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины - РИА Новости, 06.07.2025

На Западе раскрыли удручающую правду о будущем Украины

заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T03:37:00+03:00

2025-07-06T03:37:00+03:00

2025-07-06T03:37:00+03:00

в мире

украина

европа

россия

александр меркурис

министерство обороны сша

евросоюз

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_5472db839c0687c72b7d8f56bd316f74.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. После решения Пентагона заморозить поставки оружия Киеву власти Украины вряд ли пойдут на мирное урегулирование конфликта с Россией и этим доведут страну до краха, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими”, — сказал он.Поэтому, как считает эксперт, украинцам придется согласиться на выдвигаемые Россией условия мира и признать потерю четырех регионов. Тем не менее Украина вряд ли решится на эти шаги и, вероятно, не прекратит требовать военную и финансовую помощь у Европы.“Они (украинские власти. — Прим. ред.) продолжат сражаться и требовать деньги у ЕС. И эти деньги они получат, так как Европа ничего более дать им не может. Затем они будут оставаться во главе украинского государства до самого краха страны, после чего переберутся в Европу и организуют свое правительство в изгнании”, — подытожил Меркурис.Как сообщила 1 июля газета Politico, США временно прекратили поставки боеприпасов и вооружений Украине в связи с сокращением собственных арсеналов. Представитель Белого дома Анна Келли в комментарии NBC подтвердила это решение, подчеркнув приоритет национальных интересов Америки.

https://ria.ru/20250703/postavki-2026759097.html

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027350177.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, россия, александр меркурис, министерство обороны сша, евросоюз