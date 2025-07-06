https://ria.ru/20250706/ukraina-2027439429.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2025

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T02:19:00+03:00

2025-07-06T02:19:00+03:00

2025-07-06T02:19:00+03:00

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запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. "Взрывы в (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в 01.47 про мск. Чуть позже, в 02.01 по мск, Федоров сообщил о новых взрывах в области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация