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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:19 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027439429.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2025
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T02:19:00+03:00
2025-07-06T02:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. "Взрывы в (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в 01.47 про мск. Чуть позже, в 02.01 по мск, Федоров сообщил о новых взрывах в области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

Федоров: в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
Пожарные на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
"Взрывы в (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в 01.47 про мск.
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Чуть позже, в 02.01 по мск, Федоров сообщил о новых взрывах в области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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