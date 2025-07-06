В Госдуме отметили неожиданную деталь в новом заявлении Зеленского о России
Депутат ГД Колесник: в угрозах Зеленского в адрес РФ спрятана агрессия ФРГ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За угрозами Владимира Зеленского в адрес России скрывается агрессия со стороны Германии, утверждает депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с "Лентой.ру".
Парламентарий напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о переносе производства немецких ракет на территорию Украины.
Парламентарий напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о переносе производства немецких ракет на территорию Украины.
"То есть это агрессия со стороны Германии в чистом виде, которая непонятно какое отношение к этому конфликту имеет", — сказал Колесник.
По его мнению, своими действиями немецкое руководство демонстрирует желание стать непосредственным участником военного противостояния.
В воскресенье Зеленский в очередной раз пригрозил ударами по территории России.
В конце мая Министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения.
В конце мая Министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения.
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