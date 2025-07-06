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В Госдуме отметили неожиданную деталь в новом заявлении Зеленского о России - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 06.07.2025 (обновлено: 23:02 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/ugroza-2027491264.html
В Госдуме отметили неожиданную деталь в новом заявлении Зеленского о России
В Госдуме отметили неожиданную деталь в новом заявлении Зеленского о России - РИА Новости, 06.07.2025
В Госдуме отметили неожиданную деталь в новом заявлении Зеленского о России
За угрозами Владимира Зеленского в адрес России скрывается агрессия со стороны Германии, утверждает депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:07:00+03:00
2025-07-06T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За угрозами Владимира Зеленского в адрес России скрывается агрессия со стороны Германии, утверждает депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с "Лентой.ру".Парламентарий напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о переносе производства немецких ракет на территорию Украины. "То есть это агрессия со стороны Германии в чистом виде, которая непонятно какое отношение к этому конфликту имеет", — сказал Колесник.По его мнению, своими действиями немецкое руководство демонстрирует желание стать непосредственным участником военного противостояния.В воскресенье Зеленский в очередной раз пригрозил ударами по территории России. В конце мая Министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027456931.html
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в мире, германия, владимир зеленский, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Владимир Зеленский, Украина, Россия
В Госдуме отметили неожиданную деталь в новом заявлении Зеленского о России

Депутат ГД Колесник: в угрозах Зеленского в адрес РФ спрятана агрессия ФРГ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За угрозами Владимира Зеленского в адрес России скрывается агрессия со стороны Германии, утверждает депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с "Лентой.ру".

Парламентарий напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о переносе производства немецких ракет на территорию Украины.
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"То есть это агрессия со стороны Германии в чистом виде, которая непонятно какое отношение к этому конфликту имеет", — сказал Колесник.
По его мнению, своими действиями немецкое руководство демонстрирует желание стать непосредственным участником военного противостояния.
В воскресенье Зеленский в очередной раз пригрозил ударами по территории России.

В конце мая Министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
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