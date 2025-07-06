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Россия намерена увеличивать поставки удобрений в страны БРИКС
Россия намерена увеличивать поставки удобрений в страны БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Россия намерена увеличивать поставки удобрений в страны БРИКС
Россия намерена увеличивать поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга, прогноз на ближайшие пять лет позитивный, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T10:27:00+03:00
2025-07-06T10:27:00+03:00
2025-07-06T10:27:00+03:00
экономика
россия
андрей гурьев
брикс
минеральные удобрения
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Россия намерена увеличивать поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга, прогноз на ближайшие пять лет позитивный, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "За последние три года мы на 60% увеличили поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга. Спрос есть, и спрос очень большой... В принципе, прогноз позитивный. Будем увеличивать", - сказал Гурьев, отвечая на вопрос о планах по поставкам минеральных удобрений в страны БРИКС в ближайшие пять лет. Он отметил, что объёмы производства удобрений в России растут, и часть этого объема пойдет на развивающиеся рынки, и, прежде всего, на рынки стран БРИКС.
https://ria.ru/20250624/rossija-2024997587.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей гурьев, брикс, минеральные удобрения
Экономика, Россия, Андрей Гурьев, БРИКС, Минеральные удобрения
Россия намерена увеличивать поставки удобрений в страны БРИКС
Гурьев: РФ будет увеличивать поставки удобрений в страны БРИКС и глобального Юга