https://ria.ru/20250706/udobreniya-2027465681.html

Россия намерена увеличивать поставки удобрений в страны БРИКС

Россия намерена увеличивать поставки удобрений в страны БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Россия намерена увеличивать поставки удобрений в страны БРИКС

Россия намерена увеличивать поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга, прогноз на ближайшие пять лет позитивный, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T10:27:00+03:00

2025-07-06T10:27:00+03:00

2025-07-06T10:27:00+03:00

экономика

россия

андрей гурьев

брикс

минеральные удобрения

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Россия намерена увеличивать поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга, прогноз на ближайшие пять лет позитивный, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "За последние три года мы на 60% увеличили поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга. Спрос есть, и спрос очень большой... В принципе, прогноз позитивный. Будем увеличивать", - сказал Гурьев, отвечая на вопрос о планах по поставкам минеральных удобрений в страны БРИКС в ближайшие пять лет. Он отметил, что объёмы производства удобрений в России растут, и часть этого объема пойдет на развивающиеся рынки, и, прежде всего, на рынки стран БРИКС.

https://ria.ru/20250624/rossija-2024997587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей гурьев, брикс, минеральные удобрения