https://ria.ru/20250706/udobreniya-2027454497.html

Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию

Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию - РИА Новости, 06.07.2025

Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию

Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:45:00+03:00

2025-07-06T08:45:00+03:00

2025-07-06T08:45:00+03:00

экономика

бразилия

россия

андрей гурьев

минеральные удобрения

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года", - сказал Гурьев.

https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html

бразилия

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, бразилия, россия, андрей гурьев, минеральные удобрения