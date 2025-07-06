https://ria.ru/20250706/udobreniya-2027454497.html
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию - РИА Новости, 06.07.2025
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию
Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:45:00+03:00
2025-07-06T08:45:00+03:00
2025-07-06T08:45:00+03:00
экономика
бразилия
россия
андрей гурьев
минеральные удобрения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934612103_0:154:2961:1820_1920x0_80_0_0_ef94cf49c06869be3ce4f09da8e3f0e1.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года", - сказал Гурьев.
https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934612103_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2fa01cc0ed64ad0284b6fcf4397e792c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, россия, андрей гурьев, минеральные удобрения
Экономика, Бразилия, Россия, Андрей Гурьев, Минеральные удобрения
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию
Гурьев: Россия за полгода увеличила поставки удобрений в Бразилию почти на 30%