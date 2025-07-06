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Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию - РИА Новости, 06.07.2025
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08:45 06.07.2025
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Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию - РИА Новости, 06.07.2025
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию
Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:45:00+03:00
2025-07-06T08:45:00+03:00
экономика
бразилия
россия
андрей гурьев
минеральные удобрения
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года", - сказал Гурьев.
https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html
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экономика, бразилия, россия, андрей гурьев, минеральные удобрения
Экономика, Бразилия, Россия, Андрей Гурьев, Минеральные удобрения
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию

Гурьев: Россия за полгода увеличила поставки удобрений в Бразилию почти на 30%

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Россия за 6 месяцев 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30% относительно прошлого года, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года", - сказал Гурьев.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Платят не тем". Россия опять рассчиталась по-своему
4 июля, 08:00
 
ЭкономикаБразилияРоссияАндрей ГурьевМинеральные удобрения
 
 
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