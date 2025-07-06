"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ
Вашингтон может раскрыть документы о тайном сотрудничестве ЦРУ с Ватиканом
© Getty Images / BettmannПрезидент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в автомобильном кортеже
© Getty Images / Bettmann
Президент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в автомобильном кортеже. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Действующий президент США Дональлд Трамп продолжает демонстрировать, что его администрация — самая прозрачная в американской истории. Весной он рассекретил документы об убийстве Джона Кеннеди. Вскрылись многие детали в деятельности спецслужб.
© AP Photo / William J. SmithПрезидент Джон Ф. Кеннеди
© AP Photo / William J. Smith
Президент Джон Ф. Кеннеди
Пиар и долгая работа
Публикация огромного массива прежде засекреченных материалов, связанных с гибелью 35-го президента США, вызвала у общественности закономерный скептицизм.
Во-первых, понятно, что сенсаций не будет — они давно бы так или иначе просочились в СМИ.
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент Дональд Трамп держит в руках подписанный указ, направленный на рассекречивание оставшихся федеральных документов, касающихся убийств президента Джона Ф. Кеннеди
© AP Photo / Ben Curtis
Президент Дональд Трамп держит в руках подписанный указ, направленный на рассекречивание оставшихся федеральных документов, касающихся убийств президента Джона Ф. Кеннеди
Во-вторых, почти 80 тысяч страниц, обнародованных в пять заходов, гарантировали, что составить из них единую картину специалистам удастся нескоро.
Наконец, для Трампа это, конечно, прежде всего пиар. Он ведь позиционирует свою администрацию как "наиболее прозрачную", и рассекречивание призвано это подтвердить.
Тем не менее нельзя сказать, что публикация была бессмысленной.
© Getty Images / Tom PenningtonПротестующий у мемориальной площади Джона Ф. Кеннеди в Далласе, штат Техас
© Getty Images / Tom Pennington
Протестующий у мемориальной площади Джона Ф. Кеннеди в Далласе, штат Техас
Без участия СССР
Да, никаких сенсаций. Но историки и журналисты продолжают изучать бумаги. А дьявол кроется в деталях. Часть документов уже была известна, однако не в полных версиях. И теперь стало яснее, на чьих именно показаниях основывались выводы спецслужб.
© Getty Images / BettmannПрезидент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в их кортеже в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года
© Getty Images / Bettmann
Президент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в их кортеже в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года
ЦРУ неоднократно выступало против публикации файлов, ссылаясь именно на нежелание раскрывать информаторов. Понятно, что их уже нет в живых. Однако опасен сам прецедент.
Кое-что новое узнали о Ли Харви Освальде — общепризнанном (если не считать конспирологов) убийце Кеннеди. В частности, как отмечает экс-сотрудник The Washington Post, а ныне редактор популярного блога JFK Facts (от инициалов Джона Фицджеральда Кеннеди) Джефферсон Морли, — то, что он был в поле зрения ЦРУ задолго до событий в Техасе.
© Getty Images / BettmannЛи Харви Освальд во время ареста
© Getty Images / Bettmann
Ли Харви Освальд во время ареста
Документы подтверждают, что Освальд посещал советское и кубинское посольства в Мехико. До этого было доподлинно известно лишь о телефонных разговорах с охранником дипмиссии СССР. Впрочем, это не означает причастности к убийству Кеннеди Кремля — а такая теория тоже бытует среди некоторых конспирологов.
И уже в Мехико Освальд признавался в своем замысле, то есть ЦРУ все знало заранее.
Разведка вместо дипломатии
Особенности работы разведуправления — вот чем интересны рассекреченные файлы.
Старший аналитик Архива национальной безопасности — независимого исследовательского центра при Университете Джорджа Вашингтона — Питер Корнблу обратил внимание на тесное сотрудничество ЦРУ с... Ватиканом.
© Getty Images / Mondadori PortfolioВоеннослужащие папской швейцарской гвардии на площади Святого Петра в Ватикане
© Getty Images / Mondadori Portfolio
Военнослужащие папской швейцарской гвардии на площади Святого Петра в Ватикане
Исследователи намерены просить дальнейших публикаций по этой теме.
Также раскрылся подлинный масштаб вовлеченности ЦРУ во внешнюю политику.
Так, из секретного меморандума сотрудника Белого дома Артура Шлезингера — младшего явствует: в посольстве США в Париже 123 "дипломата" на самом деле — тайные агенты ЦРУ. В Чили — 11 из 13.
СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди
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"Сегодня у ЦРУ почти столько же людей под официальным прикрытием за рубежом, сколько и у Государственного департамента, до 3,9 тысячи человек", — доложил Шлезингер президенту Кеннеди.
© Getty Images / Alex WongСотрудники Секретной службы США стоят на крыше
© Getty Images / Alex Wong
Сотрудники Секретной службы США стоят на крыше
Выборы по-американски
Историк из Университета Южной Флориды и исследователь Архива национальной безопасности Артуро Хименес-Бакарди указал на попытки вмешательства в выборы в Финляндии, Перу и Сомали, о чем прежде только ходили слухи. Появилась и новая информация о причастности ЦРУ к провалившимся и успешным переворотам в разных странах.
© Getty Images / BettmannСолдаты на улицах Мехико, 1968 год
© Getty Images / Bettmann
Солдаты на улицах Мехико, 1968 год
Выделяется отчет генерального инспектора ЦРУ от 1964 года о работе резидентуры в Мехико. Там содержится подробное описание того, как организовывались тайные операции.
Сильно отредактированную версию опубликовали еще в 2022-м. Однако добавленные фрагменты зафиксировали одобрение президентом Мексики Адольфо Лопесом Матеосом совместное наблюдение за советскими войсками.
В меморандуме также упоминался "весьма успешный проект", ориентированный на "сельские и крестьянские цели", католического священника, который создал обширную сеть молодежных групп, кредитных союзов, сельскохозяйственных кооперативов и учебных центров — предположительно, для того чтобы люди "не пошли по советскому пути".
© Getty Images / United ArchivesСельская местность в Мексике, 1963 год
© Getty Images / United Archives
Сельская местность в Мексике, 1963 год
Доктор Хименес-Бакарди с нетерпением ждет протоколы допросов бывших директоров ЦРУ.
В общем, рассекреченные документы — очередное свидетельство вмешательства США в дела других государств.