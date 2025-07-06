https://ria.ru/20250706/tsru-2027210897.html

"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ

"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ - РИА Новости, 06.07.2025

"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ

Действующий президент США Дональлд Трамп продолжает демонстрировать, что его администрация — самая прозрачная в американской истории. Весной он рассекретил... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:00:00+03:00

2025-07-06T08:00:00+03:00

2025-07-06T10:39:00+03:00

в мире

сша

мехико (штат)

ссср

джон кеннеди (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

университет джорджа вашингтона

государственный департамент сша

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Действующий президент США Дональлд Трамп продолжает демонстрировать, что его администрация — самая прозрачная в американской истории. Весной он рассекретил документы об убийстве Джона Кеннеди. Вскрылись многие детали в деятельности спецслужб.Пиар и долгая работаПубликация огромного массива прежде засекреченных материалов, связанных с гибелью 35-го президента США, вызвала у общественности закономерный скептицизм.Во-первых, понятно, что сенсаций не будет — они давно бы так или иначе просочились в СМИ.Во-вторых, почти 80 тысяч страниц, обнародованных в пять заходов, гарантировали, что составить из них единую картину специалистам удастся нескоро.Наконец, для Трампа это, конечно, прежде всего пиар. Он ведь позиционирует свою администрацию как "наиболее прозрачную", и рассекречивание призвано это подтвердить.Тем не менее нельзя сказать, что публикация была бессмысленной.Без участия СССРДа, никаких сенсаций. Но историки и журналисты продолжают изучать бумаги. А дьявол кроется в деталях. Часть документов уже была известна, однако не в полных версиях. И теперь стало яснее, на чьих именно показаниях основывались выводы спецслужб.ЦРУ неоднократно выступало против публикации файлов, ссылаясь именно на нежелание раскрывать информаторов. Понятно, что их уже нет в живых. Однако опасен сам прецедент.Кое-что новое узнали о Ли Харви Освальде — общепризнанном (если не считать конспирологов) убийце Кеннеди. В частности, как отмечает экс-сотрудник The Washington Post, а ныне редактор популярного блога JFK Facts (от инициалов Джона Фицджеральда Кеннеди) Джефферсон Морли, — то, что он был в поле зрения ЦРУ задолго до событий в Техасе.Документы подтверждают, что Освальд посещал советское и кубинское посольства в Мехико. До этого было доподлинно известно лишь о телефонных разговорах с охранником дипмиссии СССР. Впрочем, это не означает причастности к убийству Кеннеди Кремля — а такая теория тоже бытует среди некоторых конспирологов.И уже в Мехико Освальд признавался в своем замысле, то есть ЦРУ все знало заранее.Разведка вместо дипломатииОсобенности работы разведуправления — вот чем интересны рассекреченные файлы.Старший аналитик Архива национальной безопасности — независимого исследовательского центра при Университете Джорджа Вашингтона — Питер Корнблу обратил внимание на тесное сотрудничество ЦРУ с... Ватиканом.Исследователи намерены просить дальнейших публикаций по этой теме.Также раскрылся подлинный масштаб вовлеченности ЦРУ во внешнюю политику.Так, из секретного меморандума сотрудника Белого дома Артура Шлезингера — младшего явствует: в посольстве США в Париже 123 "дипломата" на самом деле — тайные агенты ЦРУ. В Чили — 11 из 13."Сегодня у ЦРУ почти столько же людей под официальным прикрытием за рубежом, сколько и у Государственного департамента, до 3,9 тысячи человек", — доложил Шлезингер президенту Кеннеди.Выборы по-американскиИсторик из Университета Южной Флориды и исследователь Архива национальной безопасности Артуро Хименес-Бакарди указал на попытки вмешательства в выборы в Финляндии, Перу и Сомали, о чем прежде только ходили слухи. Появилась и новая информация о причастности ЦРУ к провалившимся и успешным переворотам в разных странах.Выделяется отчет генерального инспектора ЦРУ от 1964 года о работе резидентуры в Мехико. Там содержится подробное описание того, как организовывались тайные операции.Сильно отредактированную версию опубликовали еще в 2022-м. Однако добавленные фрагменты зафиксировали одобрение президентом Мексики Адольфо Лопесом Матеосом совместное наблюдение за советскими войсками.В меморандуме также упоминался "весьма успешный проект", ориентированный на "сельские и крестьянские цели", католического священника, который создал обширную сеть молодежных групп, кредитных союзов, сельскохозяйственных кооперативов и учебных центров — предположительно, для того чтобы люди "не пошли по советскому пути".Доктор Хименес-Бакарди с нетерпением ждет протоколы допросов бывших директоров ЦРУ.В общем, рассекреченные документы — очередное свидетельство вмешательства США в дела других государств.

https://ria.ru/20250607/vlast-2021353934.html

https://ria.ru/20250423/kennedi-2012888794.html

https://ria.ru/20250321/kennedi-2006268623.html

сша

мехико (штат)

ссср

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в мире, сша, мехико (штат), ссср, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), университет джорджа вашингтона, государственный департамент сша