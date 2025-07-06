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"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ - РИА Новости, 06.07.2025
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08:00 06.07.2025 (обновлено: 10:39 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/tsru-2027210897.html
"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ
"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ - РИА Новости, 06.07.2025
"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ
Действующий президент США Дональлд Трамп продолжает демонстрировать, что его администрация — самая прозрачная в американской истории. Весной он рассекретил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:00:00+03:00
2025-07-06T10:39:00+03:00
в мире
сша
мехико (штат)
ссср
джон кеннеди (политик)
центральное разведывательное управление (цру)
университет джорджа вашингтона
государственный департамент сша
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Действующий президент США Дональлд Трамп продолжает демонстрировать, что его администрация — самая прозрачная в американской истории. Весной он рассекретил документы об убийстве Джона Кеннеди. Вскрылись многие детали в деятельности спецслужб.Пиар и долгая работаПубликация огромного массива прежде засекреченных материалов, связанных с гибелью 35-го президента США, вызвала у общественности закономерный скептицизм.Во-первых, понятно, что сенсаций не будет — они давно бы так или иначе просочились в СМИ.Во-вторых, почти 80 тысяч страниц, обнародованных в пять заходов, гарантировали, что составить из них единую картину специалистам удастся нескоро.Наконец, для Трампа это, конечно, прежде всего пиар. Он ведь позиционирует свою администрацию как "наиболее прозрачную", и рассекречивание призвано это подтвердить.Тем не менее нельзя сказать, что публикация была бессмысленной.Без участия СССРДа, никаких сенсаций. Но историки и журналисты продолжают изучать бумаги. А дьявол кроется в деталях. Часть документов уже была известна, однако не в полных версиях. И теперь стало яснее, на чьих именно показаниях основывались выводы спецслужб.ЦРУ неоднократно выступало против публикации файлов, ссылаясь именно на нежелание раскрывать информаторов. Понятно, что их уже нет в живых. Однако опасен сам прецедент.Кое-что новое узнали о Ли Харви Освальде — общепризнанном (если не считать конспирологов) убийце Кеннеди. В частности, как отмечает экс-сотрудник The Washington Post, а ныне редактор популярного блога JFK Facts (от инициалов Джона Фицджеральда Кеннеди) Джефферсон Морли, — то, что он был в поле зрения ЦРУ задолго до событий в Техасе.Документы подтверждают, что Освальд посещал советское и кубинское посольства в Мехико. До этого было доподлинно известно лишь о телефонных разговорах с охранником дипмиссии СССР. Впрочем, это не означает причастности к убийству Кеннеди Кремля — а такая теория тоже бытует среди некоторых конспирологов.И уже в Мехико Освальд признавался в своем замысле, то есть ЦРУ все знало заранее.Разведка вместо дипломатииОсобенности работы разведуправления — вот чем интересны рассекреченные файлы.Старший аналитик Архива национальной безопасности — независимого исследовательского центра при Университете Джорджа Вашингтона — Питер Корнблу обратил внимание на тесное сотрудничество ЦРУ с... Ватиканом.Исследователи намерены просить дальнейших публикаций по этой теме.Также раскрылся подлинный масштаб вовлеченности ЦРУ во внешнюю политику.Так, из секретного меморандума сотрудника Белого дома Артура Шлезингера — младшего явствует: в посольстве США в Париже 123 "дипломата" на самом деле — тайные агенты ЦРУ. В Чили — 11 из 13."Сегодня у ЦРУ почти столько же людей под официальным прикрытием за рубежом, сколько и у Государственного департамента, до 3,9 тысячи человек", — доложил Шлезингер президенту Кеннеди.Выборы по-американскиИсторик из Университета Южной Флориды и исследователь Архива национальной безопасности Артуро Хименес-Бакарди указал на попытки вмешательства в выборы в Финляндии, Перу и Сомали, о чем прежде только ходили слухи. Появилась и новая информация о причастности ЦРУ к провалившимся и успешным переворотам в разных странах.Выделяется отчет генерального инспектора ЦРУ от 1964 года о работе резидентуры в Мехико. Там содержится подробное описание того, как организовывались тайные операции.Сильно отредактированную версию опубликовали еще в 2022-м. Однако добавленные фрагменты зафиксировали одобрение президентом Мексики Адольфо Лопесом Матеосом совместное наблюдение за советскими войсками.В меморандуме также упоминался "весьма успешный проект", ориентированный на "сельские и крестьянские цели", католического священника, который создал обширную сеть молодежных групп, кредитных союзов, сельскохозяйственных кооперативов и учебных центров — предположительно, для того чтобы люди "не пошли по советскому пути".Доктор Хименес-Бакарди с нетерпением ждет протоколы допросов бывших директоров ЦРУ.В общем, рассекреченные документы — очередное свидетельство вмешательства США в дела других государств.
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в мире, сша, мехико (штат), ссср, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), университет джорджа вашингтона, государственный департамент сша
В мире, США, Мехико (штат), СССР, Джон Кеннеди (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Университет Джорджа Вашингтона, Государственный департамент США
"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ

Вашингтон может раскрыть документы о тайном сотрудничестве ЦРУ с Ватиканом

© Getty Images / BettmannПрезидент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в автомобильном кортеже
Президент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в автомобильном кортеже - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / Bettmann
Президент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в автомобильном кортеже. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Действующий президент США Дональлд Трамп продолжает демонстрировать, что его администрация — самая прозрачная в американской истории. Весной он рассекретил документы об убийстве Джона Кеннеди. Вскрылись многие детали в деятельности спецслужб.
© AP Photo / William J. SmithПрезидент Джон Ф. Кеннеди
Президент Джон Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / William J. Smith
Президент Джон Ф. Кеннеди

Пиар и долгая работа

Публикация огромного массива прежде засекреченных материалов, связанных с гибелью 35-го президента США, вызвала у общественности закономерный скептицизм.
Во-первых, понятно, что сенсаций не будет — они давно бы так или иначе просочились в СМИ.
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент Дональд Трамп держит в руках подписанный указ, направленный на рассекречивание оставшихся федеральных документов, касающихся убийств президента Джона Ф. Кеннеди
Президент Дональд Трамп держит в руках подписанный указ, направленный на рассекречивание оставшихся федеральных документов, касающихся убийств президента Джона Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент Дональд Трамп держит в руках подписанный указ, направленный на рассекречивание оставшихся федеральных документов, касающихся убийств президента Джона Ф. Кеннеди
Во-вторых, почти 80 тысяч страниц, обнародованных в пять заходов, гарантировали, что составить из них единую картину специалистам удастся нескоро.
Наконец, для Трампа это, конечно, прежде всего пиар. Он ведь позиционирует свою администрацию как "наиболее прозрачную", и рассекречивание призвано это подтвердить.
Тем не менее нельзя сказать, что публикация была бессмысленной.
© Getty Images / Tom PenningtonПротестующий у мемориальной площади Джона Ф. Кеннеди в Далласе, штат Техас
Протестующий у мемориальной площади Джона Ф. Кеннеди в Далласе, штат Техас - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / Tom Pennington
Протестующий у мемориальной площади Джона Ф. Кеннеди в Далласе, штат Техас

Без участия СССР

Да, никаких сенсаций. Но историки и журналисты продолжают изучать бумаги. А дьявол кроется в деталях. Часть документов уже была известна, однако не в полных версиях. И теперь стало яснее, на чьих именно показаниях основывались выводы спецслужб.
© Getty Images / BettmannПрезидент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в их кортеже в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года
Президент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в их кортеже в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / Bettmann
Президент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в их кортеже в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года
ЦРУ неоднократно выступало против публикации файлов, ссылаясь именно на нежелание раскрывать информаторов. Понятно, что их уже нет в живых. Однако опасен сам прецедент.
Кое-что новое узнали о Ли Харви Освальде — общепризнанном (если не считать конспирологов) убийце Кеннеди. В частности, как отмечает экс-сотрудник The Washington Post, а ныне редактор популярного блога JFK Facts (от инициалов Джона Фицджеральда Кеннеди) Джефферсон Морли, — то, что он был в поле зрения ЦРУ задолго до событий в Техасе.
© Getty Images / BettmannЛи Харви Освальд во время ареста
Ли Харви Освальд во время ареста - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / Bettmann
Ли Харви Освальд во время ареста
Документы подтверждают, что Освальд посещал советское и кубинское посольства в Мехико. До этого было доподлинно известно лишь о телефонных разговорах с охранником дипмиссии СССР. Впрочем, это не означает причастности к убийству Кеннеди Кремля — а такая теория тоже бытует среди некоторых конспирологов.
Ирэн Гарса и священник Джон Б. Фейт - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Как церковь и власти США 57 лет покрывали убийцу королевы красоты
7 июня, 09:01
И уже в Мехико Освальд признавался в своем замысле, то есть ЦРУ все знало заранее.

Разведка вместо дипломатии

Особенности работы разведуправления — вот чем интересны рассекреченные файлы.
Старший аналитик Архива национальной безопасности — независимого исследовательского центра при Университете Джорджа Вашингтона — Питер Корнблу обратил внимание на тесное сотрудничество ЦРУ с... Ватиканом.
© Getty Images / Mondadori PortfolioВоеннослужащие папской швейцарской гвардии на площади Святого Петра в Ватикане
Военнослужащие папской швейцарской гвардии на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / Mondadori Portfolio
Военнослужащие папской швейцарской гвардии на площади Святого Петра в Ватикане
Исследователи намерены просить дальнейших публикаций по этой теме.
Также раскрылся подлинный масштаб вовлеченности ЦРУ во внешнюю политику.
Так, из секретного меморандума сотрудника Белого дома Артура Шлезингера — младшего явствует: в посольстве США в Париже 123 "дипломата" на самом деле — тайные агенты ЦРУ. В Чили — 11 из 13.
Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди
23 апреля, 09:48
"Сегодня у ЦРУ почти столько же людей под официальным прикрытием за рубежом, сколько и у Государственного департамента, до 3,9 тысячи человек", — доложил Шлезингер президенту Кеннеди.
© Getty Images / Alex WongСотрудники Секретной службы США стоят на крыше
Сотрудники Секретной службы США стоят на крыше - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / Alex Wong
Сотрудники Секретной службы США стоят на крыше

Выборы по-американски

Историк из Университета Южной Флориды и исследователь Архива национальной безопасности Артуро Хименес-Бакарди указал на попытки вмешательства в выборы в Финляндии, Перу и Сомали, о чем прежде только ходили слухи. Появилась и новая информация о причастности ЦРУ к провалившимся и успешным переворотам в разных странах.
© Getty Images / BettmannСолдаты на улицах Мехико, 1968 год
Солдаты на улицах Мехико, 1968 год - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / Bettmann
Солдаты на улицах Мехико, 1968 год
Выделяется отчет генерального инспектора ЦРУ от 1964 года о работе резидентуры в Мехико. Там содержится подробное описание того, как организовывались тайные операции.
Кортеж Джона Кеннеди - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Освальд попасть не мог". США рассекретили странную деталь о гибели Кеннеди
21 марта, 08:00
Сильно отредактированную версию опубликовали еще в 2022-м. Однако добавленные фрагменты зафиксировали одобрение президентом Мексики Адольфо Лопесом Матеосом совместное наблюдение за советскими войсками.
В меморандуме также упоминался "весьма успешный проект", ориентированный на "сельские и крестьянские цели", католического священника, который создал обширную сеть молодежных групп, кредитных союзов, сельскохозяйственных кооперативов и учебных центров — предположительно, для того чтобы люди "не пошли по советскому пути".
© Getty Images / United ArchivesСельская местность в Мексике, 1963 год
Сельская местность в Мексике, 1963 год - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / United Archives
Сельская местность в Мексике, 1963 год
Доктор Хименес-Бакарди с нетерпением ждет протоколы допросов бывших директоров ЦРУ.
В общем, рассекреченные документы — очередное свидетельство вмешательства США в дела других государств.
 
В миреСШАМехико (штат)СССРДжон Кеннеди (политик)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Университет Джорджа ВашингтонаГосударственный департамент США
 
 
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