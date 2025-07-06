https://ria.ru/20250706/trevoga-2027444349.html
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 06.07.2025
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:12:00+03:00
2025-07-06T04:12:00+03:00
2025-07-06T04:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_49:0:2716:2000_1920x0_80_0_0_7c9f3d5459637e79c2f673e229c3814a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Губернатор Мельниченко: в Пензенской области ввели режим беспилотной опасности