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Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас

Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас - РИА Новости, 06.07.2025

Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас из-за наводнений, которые уже унесли жизни десятков человек. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:10:00+03:00

2025-07-06T19:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас из-за наводнений, которые уже унесли жизни десятков человек. "Я только что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, штат Техас, чтобы гарантировать, что наши отважные спасатели немедленно получат необходимые им ресурсы. Эти семьи переживают невообразимую трагедию, в которой погибло много людей, а многие до сих пор числятся пропавшими без вести", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее местные власти сообщили СМИ о том, что число погибших в результате внезапных наводнений выросло до 59 человек. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".

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Кадры начала наводнения в штате Техас Ранее местные власти сообщили СМИ о том, что число погибших в результате внезапных наводнений выросло до 59 человек. На видео из соцсетей видно, как быстро прибывала вода, что застало многих людей врасплох. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-06T19:10 true PT0M29S

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