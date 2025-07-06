https://ria.ru/20250706/timati-2027450902.html

Суд еще раз взыскал с Тимати долг по квартплате

Суд еще раз взыскал с Тимати долг по квартплате - РИА Новости, 06.07.2025

Суд еще раз взыскал с Тимати долг по квартплате

Мировой суд в Москве еще раз взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) по иску Фонда капитального ремонта... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T07:30:00+03:00

2025-07-06T07:30:00+03:00

2025-07-06T07:30:00+03:00

шоубиз

москва

тимати (тимур юнусов)

фкр

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мировой суд в Москве еще раз взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено", - сказали в суде. Сумма задолженности не уточняется. В апреле суд уже взыскивал задолженность с Юнусова по двум искам ФКР. В прошлом году к нему также подавали аналогичные иски. При этом, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.

https://rsport.ria.ru/20250703/isinbaeva-2026969923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, тимати (тимур юнусов), фкр, шоу-бизнес