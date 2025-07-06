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Суд еще раз взыскал с Тимати долг по квартплате - РИА Новости, 06.07.2025
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Шоубиз
 
07:30 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/timati-2027450902.html
Суд еще раз взыскал с Тимати долг по квартплате
Суд еще раз взыскал с Тимати долг по квартплате - РИА Новости, 06.07.2025
Суд еще раз взыскал с Тимати долг по квартплате
Мировой суд в Москве еще раз взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) по иску Фонда капитального ремонта... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T07:30:00+03:00
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шоубиз
москва
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мировой суд в Москве еще раз взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено", - сказали в суде. Сумма задолженности не уточняется. В апреле суд уже взыскивал задолженность с Юнусова по двум искам ФКР. В прошлом году к нему также подавали аналогичные иски. При этом, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.
https://rsport.ria.ru/20250703/isinbaeva-2026969923.html
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москва, тимати (тимур юнусов), фкр, шоу-бизнес
Шоубиз, Москва, Тимати (Тимур Юнусов), ФКР, Шоу-бизнес
Суд еще раз взыскал с Тимати долг по квартплате

Суд в Москве еще раз взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Тимати

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов). Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мировой суд в Москве еще раз взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено", - сказали в суде.
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Исинбаева погасила долги перед налоговой в России, пишут СМИ
3 июля, 16:15
Сумма задолженности не уточняется.
В апреле суд уже взыскивал задолженность с Юнусова по двум искам ФКР. В прошлом году к нему также подавали аналогичные иски.
При этом, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.
Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
С Дмитрия Нагиева взыскали долги по ЖКХ
4 июля, 04:46
 
ШоубизМоскваТимати (Тимур Юнусов)ФКРШоу-бизнес
 
 
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