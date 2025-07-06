https://ria.ru/20250706/tekhnika-2027501139.html
Путин рассказал об эффекте от беспилотников, направленных ОНФ в зону СВО
Путин рассказал об эффекте от беспилотников, направленных ОНФ в зону СВО - РИА Новости, 06.07.2025
Путин рассказал об эффекте от беспилотников, направленных ОНФ в зону СВО
Беспилотники, направленные в зону спецоперации "Народным фронтом", сожгли технику ВСУ более чем на два миллиарда долларов, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:02:00+03:00
2025-07-06T16:02:00+03:00
2025-07-06T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
общероссийский народный фронт
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Беспилотники, направленные в зону спецоперации "Народным фронтом", сожгли технику ВСУ более чем на два миллиарда долларов, заявил президент Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"."Только "Народным фронтом" поставлено войскам 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на два миллиарда долларов", — сказал глава государства.Путин отметил, что если бы налогоплательщики западных стран, поставляющих Киеву оружие, услышали бы эти цифры, у них возникли бы вопросы, на что тратят их деньги.Президент высоко оценил работу российских волонтеров. Он отметил, что суммарно "Народный фронт" собрал 54,5 миллиарда рублей для поддержки спецоперации, из них больше 45 миллиардов — по конкретным заявкам военнослужащих и боевых подразделений.
https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Общероссийский народный фронт, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал об эффекте от беспилотников, направленных ОНФ в зону СВО
Путин: направленные на фронт по линии ОНФ дроны сожгли технику ВСУ на $2 млрд