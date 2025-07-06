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Путин рассказал об эффекте от беспилотников, направленных ОНФ в зону СВО - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 06.07.2025 (обновлено: 16:45 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/tekhnika-2027501139.html
Путин рассказал об эффекте от беспилотников, направленных ОНФ в зону СВО
Путин рассказал об эффекте от беспилотников, направленных ОНФ в зону СВО - РИА Новости, 06.07.2025
Путин рассказал об эффекте от беспилотников, направленных ОНФ в зону СВО
Беспилотники, направленные в зону спецоперации "Народным фронтом", сожгли технику ВСУ более чем на два миллиарда долларов, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:02:00+03:00
2025-07-06T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
общероссийский народный фронт
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Беспилотники, направленные в зону спецоперации "Народным фронтом", сожгли технику ВСУ более чем на два миллиарда долларов, заявил президент Владимир Путин на форуме "Все для Победы!"."Только "Народным фронтом" поставлено войскам 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на два миллиарда долларов", — сказал глава государства.Путин отметил, что если бы налогоплательщики западных стран, поставляющих Киеву оружие, услышали бы эти цифры, у них возникли бы вопросы, на что тратят их деньги.Президент высоко оценил работу российских волонтеров. Он отметил, что суммарно "Народный фронт" собрал 54,5 миллиарда рублей для поддержки спецоперации, из них больше 45 миллиардов — по конкретным заявкам военнослужащих и боевых подразделений.
https://ria.ru/20250706/pobeda-2027500467.html
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общероссийский народный фронт, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Общероссийский народный фронт, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал об эффекте от беспилотников, направленных ОНФ в зону СВО

Путин: направленные на фронт по линии ОНФ дроны сожгли технику ВСУ на $2 млрд

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта Всё для Победы! в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Беспилотники, направленные в зону спецоперации "Народным фронтом", сожгли технику ВСУ более чем на два миллиарда долларов, заявил президент Владимир Путин на форуме "Все для Победы!".
«
"Только "Народным фронтом" поставлено войскам 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на два миллиарда долларов", — сказал глава государства.
Путин отметил, что если бы налогоплательщики западных стран, поставляющих Киеву оружие, услышали бы эти цифры, у них возникли бы вопросы, на что тратят их деньги.
Президент высоко оценил работу российских волонтеров. Он отметил, что суммарно "Народный фронт" собрал 54,5 миллиарда рублей для поддержки спецоперации, из них больше 45 миллиардов — по конкретным заявкам военнослужащих и боевых подразделений.
Путин: за три года на поддержку СВО собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин рассказал о средствах, собранных в рамках акции "Все для Победы"
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеОбщероссийский народный фронтВладимир ПутинБезопасность
 
 
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