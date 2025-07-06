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Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 32 человек - РИА Новости, 06.07.2025
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01:22 06.07.2025 (обновлено: 11:40 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/tekhas-2027436370.html
Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 32 человек
Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 32 человек - РИА Новости, 06.07.2025
Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 32 человек
Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 32, включая 14 детей, сообщила местная полиция. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:22:00+03:00
2025-07-06T11:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 32, включая 14 детей, сообщила местная полиция. Ранее полиция сообщала о 27 погибших, включая девять детей. "Могу сообщить вам последние новости: 32 человека погибли. 18 из них- взрослые, 14 - дети", - заявил представитель местной полиции, его речь транслировали американские телеканалы. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм вскоре должна прибыла в пострадавший район, следует из трансляции. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением" в районе округа Керр.
https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 32 человек

Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 32 человек, включая 14 детей

© AP Photo / Julio CortezПоследствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
Последствия наводнения в Ингрэме, штат Техас - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Julio Cortez
Последствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 32, включая 14 детей, сообщила местная полиция.
Ранее полиция сообщала о 27 погибших, включая девять детей.
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"Могу сообщить вам последние новости: 32 человека погибли. 18 из них- взрослые, 14 - дети", - заявил представитель местной полиции, его речь транслировали американские телеканалы.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм вскоре должна прибыла в пострадавший район, следует из трансляции.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением" в районе округа Керр.
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