Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 32 человек
Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 32 человек, включая 14 детей
© AP Photo / Julio CortezПоследствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
© AP Photo / Julio Cortez
Последствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 32, включая 14 детей, сообщила местная полиция.
Ранее полиция сообщала о 27 погибших, включая девять детей.
"Могу сообщить вам последние новости: 32 человека погибли. 18 из них- взрослые, 14 - дети", - заявил представитель местной полиции, его речь транслировали американские телеканалы.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм вскоре должна прибыла в пострадавший район, следует из трансляции.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением" в районе округа Керр.
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