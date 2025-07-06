https://ria.ru/20250706/tatarstan-2027477458.html

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 06.07.2025

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:33:00+03:00

2025-07-06T12:33:00+03:00

2025-07-06T12:33:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974776289_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a6577c1d2d7fd1620719d6627b4ea468.jpg

КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был введен на территории Татарстана в воскресенье рано утром. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество