https://ria.ru/20250706/tatarstan-2027477458.html
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 06.07.2025
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:33:00+03:00
2025-07-06T12:33:00+03:00
2025-07-06T12:33:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был введен на территории Татарстана в воскресенье рано утром. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане