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ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении
ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 06.07.2025
ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении
ВС РФ продолжают продвигаться на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:37:00+03:00
2025-07-06T20:37:00+03:00
2025-07-06T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВС РФ продолжают продвигаться на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Мы видим продолжающееся доминирование ВС РФ практически по всей линии фронта и продвижение вперед. Великоновоселковское направление - мы видим, продолжается продвижение, и продолжаются основные бои у границы с Днепропетровской областью", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250706/poddubnoe--2027475080.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении
Пушилин: ВС РФ продолжают продвигаться на Великоновоселковском направлении в ДНР