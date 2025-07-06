https://ria.ru/20250706/svo-2027539118.html

ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении

ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 06.07.2025

ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении

ВС РФ продолжают продвигаться на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:37:00+03:00

2025-07-06T20:37:00+03:00

2025-07-06T20:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВС РФ продолжают продвигаться на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Мы видим продолжающееся доминирование ВС РФ практически по всей линии фронта и продвижение вперед. Великоновоселковское направление - мы видим, продолжается продвижение, и продолжаются основные бои у границы с Днепропетровской областью", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20250706/poddubnoe--2027475080.html

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2025

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф