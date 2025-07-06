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ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:37 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/svo-2027539118.html
ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении
ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 06.07.2025
ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении
ВС РФ продолжают продвигаться на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:37:00+03:00
2025-07-06T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВС РФ продолжают продвигаться на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Мы видим продолжающееся доминирование ВС РФ практически по всей линии фронта и продвижение вперед. Великоновоселковское направление - мы видим, продолжается продвижение, и продолжаются основные бои у границы с Днепропетровской областью", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России продолжают продвижение на Великоновоселковском направлении

Пушилин: ВС РФ продолжают продвигаться на Великоновоселковском направлении в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВС РФ продолжают продвигаться на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Мы видим продолжающееся доминирование ВС РФ практически по всей линии фронта и продвижение вперед. Великоновоселковское направление - мы видим, продолжается продвижение, и продолжаются основные бои у границы с Днепропетровской областью", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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