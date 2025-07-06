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Российские военные освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 06.07.2025 (обновлено: 13:13 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/svo-2027477883.html
Российские военные освободили два села в зоне СВО
Российские военные освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2025
Российские военные освободили два села в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:44:00+03:00
2025-07-06T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Востока" нанесли удары по пяти бригадам противника в районе Полтавки, Ольговского, Малиновки в Запорожской области и Воскресенки, Новополя, Карла Маркса в ДНР. ВСУ потеряли:Со своей стороны, группировка войск "Запад" освободила Соболевку в Харьковской области. Бойцы ударили по восьми украинским бригадам в этом регионе, а также в ДНР. Потери противника:
донецкая народная республика
запорожская область
харьковская область
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донецкая народная республика, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили два села в зоне СВО

ВС РФ освободили Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Поддубное
Подразделения группировки войск Восток освободили село Поддубное
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Поддубное
Бойцы "Востока" нанесли удары по пяти бригадам противника в районе Полтавки, Ольговского, Малиновки в Запорожской области и Воскресенки, Новополя, Карла Маркса в ДНР. ВСУ потеряли:
  • до 190 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • два орудия полевой артиллерии.
Со своей стороны, группировка войск "Запад" освободила Соболевку в Харьковской области. Бойцы ударили по восьми украинским бригадам в этом регионе, а также в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Соболевка
Подразделения группировки войск Запад освободили село Соболевка
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Соболевка
Потери противника:
  • более 230 человек;
  • шесть автомобилей;
  • три артиллерийских орудия;
  • пять станций радиоэлектронной борьбы;
  • станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50;
  • четыре склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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