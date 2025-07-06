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Российские военные освободили два села в зоне СВО

Российские военные освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2025

Российские военные освободили два села в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:44:00+03:00

2025-07-06T12:44:00+03:00

2025-07-06T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Востока" нанесли удары по пяти бригадам противника в районе Полтавки, Ольговского, Малиновки в Запорожской области и Воскресенки, Новополя, Карла Маркса в ДНР. ВСУ потеряли:Со своей стороны, группировка войск "Запад" освободила Соболевку в Харьковской области. Бойцы ударили по восьми украинским бригадам в этом регионе, а также в ДНР. Потери противника:

донецкая народная республика

запорожская область

харьковская область

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2025

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донецкая народная республика, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф