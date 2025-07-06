Российские военные освободили два села в зоне СВО
ВС РФ освободили Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Поддубное
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Поддубное
Бойцы "Востока" нанесли удары по пяти бригадам противника в районе Полтавки, Ольговского, Малиновки в Запорожской области и Воскресенки, Новополя, Карла Маркса в ДНР. ВСУ потеряли:
- до 190 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- пять автомобилей;
- два орудия полевой артиллерии.
Со своей стороны, группировка войск "Запад" освободила Соболевку в Харьковской области. Бойцы ударили по восьми украинским бригадам в этом регионе, а также в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Соболевка
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Соболевка
Потери противника:
- более 230 человек;
- шесть автомобилей;
- три артиллерийских орудия;
- пять станций радиоэлектронной борьбы;
- станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50;
- четыре склада боеприпасов.
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