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У берегов йеменского порта Ходейда поврежден греческое судно

У берегов йеменского порта Ходейда поврежден греческое судно - РИА Новости, 06.07.2025

У берегов йеменского порта Ходейда поврежден греческое судно

Атакованный у берегов йеменского порта Ходейда греческий сухогруз, шедший под флагом Либерии, поврежден и дал течь, члены экипажа покинули судно и ожидают... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:38:00+03:00

2025-07-06T23:38:00+03:00

2025-07-06T23:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Атакованный у берегов йеменского порта Ходейда греческий сухогруз, шедший под флагом Либерии, поврежден и дал течь, члены экипажа покинули судно и ожидают помощи, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службе морской безопасности и Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. Отмечалось, что в нападении участвовали несколько судов, с которых был открыт огонь из стрелкового оружия и гранатометов, вследствие чего велся ответный огонь. "Источники в службе морской безопасности сообщили, что судно, которое они идентифицировали как греческий сухогруз Magic Seas, шедший под флагом Либерии, дало течь после того, как по нему ударили морские беспилотники", - говорится в сообщении Рейтер. Согласно UKMTO, атака привела к возгоранию на борту. Как пишет Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, после обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов судно подверглось атаке со стороны четырех надводных беспилотников, два из которых повредили груз судна. Как заявил агентству источник в охранной компании Diaplous, сообщений о ранениях среди экипажа не поступало. Позднее UKMTO сообщило о том, что все члены экипажа покинули судно и ожидают помощи. По данным агентства, в нападении на судно были замечены признаки деятельности правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов).

https://ria.ru/20250416/yemen-2011482026.html

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в мире, ходейда (город), либерия, йемен, ансар алла