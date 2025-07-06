У берегов йеменского порта Ходейда поврежден греческое судно
Экипаж покинул атакованное у берегов Йемена судно, оно дало течь
Красное море. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Атакованный у берегов йеменского порта Ходейда греческий сухогруз, шедший под флагом Либерии, поврежден и дал течь, члены экипажа покинули судно и ожидают помощи, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службе морской безопасности и Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. Отмечалось, что в нападении участвовали несколько судов, с которых был открыт огонь из стрелкового оружия и гранатометов, вследствие чего велся ответный огонь.
"Источники в службе морской безопасности сообщили, что судно, которое они идентифицировали как греческий сухогруз Magic Seas, шедший под флагом Либерии, дало течь после того, как по нему ударили морские беспилотники", - говорится в сообщении Рейтер.
Согласно UKMTO, атака привела к возгоранию на борту. Как пишет Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, после обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов судно подверглось атаке со стороны четырех надводных беспилотников, два из которых повредили груз судна. Как заявил агентству источник в охранной компании Diaplous, сообщений о ранениях среди экипажа не поступало. Позднее UKMTO сообщило о том, что все члены экипажа покинули судно и ожидают помощи.
По данным агентства, в нападении на судно были замечены признаки деятельности правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов).