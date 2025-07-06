https://ria.ru/20250706/sud-2027449600.html

Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель

Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель - РИА Новости, 06.07.2025

Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель

Чертановский суд Москвы вернул женщине кошку, которую сожитель отказался ей отдавать, когда она съехала, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T06:51:00+03:00

2025-07-06T06:51:00+03:00

2025-07-06T07:34:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Чертановский суд Москвы вернул женщине кошку, которую сожитель отказался ей отдавать, когда она съехала, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в документе, девушка купила племенную кошку породы русская голубая, когда они еще жили вместе. Согласно ее показаниям, она осуществляла должный уход и регулярно оплачивала ее лечение и осмотры в ветеринарной клинике. Через год она съехала, но ответчик отказался возвращать кошку, предлагал лишь навещать ее, не ответил на досудебную претензию. В суде он утверждал, что сам оплачивал питание и ветеринарные услуги для кошки с того времени, как она поселилась с ними. Он был уверен, что истец добровольно отказалась от кошки и заявил встречный иск - о прекращении права собственности на нее. Также он добавил, что намерен вернуть животное заводчику. Суд решил, что фактически у кошки было два хозяина. И, хотя ответчик и приобретал все это время корм для нее, его намерение вернуть кошку заводчику является крайней мерой и влечет отказ во встречном иске. "Суд полагает, что передача кошки заводчику будет является стрессом для животного, поскольку животное приобреталось для проживания в квартире... Обязать передать имущество - кошку по кличке Наша Весна Каптаун (Весна) породы русская голубая в течении трех календарных дней с момента вступления решения в законную силу", - решил суд.

https://ria.ru/20230405/kvartira-1863274161.html

https://ria.ru/20250120/koshka-1994539611.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва