https://ria.ru/20250706/sud-2027449600.html
Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель
Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель - РИА Новости, 06.07.2025
Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель
Чертановский суд Москвы вернул женщине кошку, которую сожитель отказался ей отдавать, когда она съехала, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:51:00+03:00
2025-07-06T06:51:00+03:00
2025-07-06T07:34:00+03:00
общество
москва
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Чертановский суд Москвы вернул женщине кошку, которую сожитель отказался ей отдавать, когда она съехала, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в документе, девушка купила племенную кошку породы русская голубая, когда они еще жили вместе. Согласно ее показаниям, она осуществляла должный уход и регулярно оплачивала ее лечение и осмотры в ветеринарной клинике. Через год она съехала, но ответчик отказался возвращать кошку, предлагал лишь навещать ее, не ответил на досудебную претензию. В суде он утверждал, что сам оплачивал питание и ветеринарные услуги для кошки с того времени, как она поселилась с ними. Он был уверен, что истец добровольно отказалась от кошки и заявил встречный иск - о прекращении права собственности на нее. Также он добавил, что намерен вернуть животное заводчику. Суд решил, что фактически у кошки было два хозяина. И, хотя ответчик и приобретал все это время корм для нее, его намерение вернуть кошку заводчику является крайней мерой и влечет отказ во встречном иске. "Суд полагает, что передача кошки заводчику будет является стрессом для животного, поскольку животное приобреталось для проживания в квартире... Обязать передать имущество - кошку по кличке Наша Весна Каптаун (Весна) породы русская голубая в течении трех календарных дней с момента вступления решения в законную силу", - решил суд.
https://ria.ru/20230405/kvartira-1863274161.html
https://ria.ru/20250120/koshka-1994539611.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Общество, Москва, Хорошие новости
Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель
Суд Москве вернул девушке кошку, которую ей отказывался отдавать сожитель
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Чертановский суд Москвы вернул женщине кошку, которую сожитель отказался ей отдавать, когда она съехала, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в документе, девушка купила племенную кошку породы русская голубая, когда они еще жили вместе. Согласно ее показаниям, она осуществляла должный уход и регулярно оплачивала ее лечение и осмотры в ветеринарной клинике.
Через год она съехала, но ответчик отказался возвращать кошку, предлагал лишь навещать ее, не ответил на досудебную претензию. В суде он утверждал, что сам оплачивал питание и ветеринарные услуги для кошки с того времени, как она поселилась с ними. Он был уверен, что истец добровольно отказалась от кошки и заявил встречный иск - о прекращении права собственности на нее. Также он добавил, что намерен вернуть животное заводчику.
Суд решил, что фактически у кошки было два хозяина. И, хотя ответчик и приобретал все это время корм для нее, его намерение вернуть кошку заводчику является крайней мерой и влечет отказ во встречном иске.
"Суд полагает, что передача кошки заводчику будет является стрессом для животного, поскольку животное приобреталось для проживания в квартире... Обязать передать имущество - кошку по кличке Наша Весна Каптаун (Весна) породы русская голубая в течении трех календарных дней с момента вступления решения в законную силу", - решил суд.