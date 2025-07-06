https://ria.ru/20250706/sud-2027449005.html

Суд приостановил производство по делу экс-вице-премьера Чувашии

Суд приостановил производство по делу экс-вице-премьера Чувашии - РИА Новости, 06.07.2025

Суд приостановил производство по делу экс-вице-премьера Чувашии

Суд приостановил производство по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, обвиняемого во взятке в 50,5 миллиона рублей, следует РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T06:38:00+03:00

2025-07-06T06:38:00+03:00

2025-07-06T06:38:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Суд приостановил производство по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, обвиняемого во взятке в 50,5 миллиона рублей, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным следствия, в августе 2022 - марте 2024 года Данилов, являясь зампредседателя кабинета министров Чувашии - министром строительства и ЖКХ республики, получал как через посредника, так и лично взятки на сумму 50,5 миллиона рублей. Деньги и ценности он брал от представителя двух коммерческих организаций за помощь в заключении с ними госконтрактов подведомственными и подконтрольными минстрою Чувашии организациями. В отношении Данилова было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия в особо крупном размере). В марте текущего года дело было передано в суд. "Производство по делу приостановлено", - говорится в материалах без уточнения причины. Согласно ГПК России, суд обязан приостановить производство по делу, в том числе, в случае смерти гражданина, признания стороны недееспособной, участия гражданина в боевых действиях в составе ВС России, невозможности рассмотрения дела до решения другого, обращения в конституционный суд РФ.

https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html

https://rsport.ria.ru/20250630/zamministra-2026363581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия