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В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека
В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2025
В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека
Стрельба произошла в американском городе Индианаполис штата Индиана в субботу, два человека погибли, пять пострадали, сообщила полиция города в соцсети X. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:12:00+03:00
2025-07-06T06:12:00+03:00
2025-07-06T06:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в американском городе Индианаполис штата Индиана в субботу, два человека погибли, пять пострадали, сообщила полиция города в соцсети X. "По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека... скончались", - говорится в публикации полиции города, сделанной в субботу. Полиция Индианаполиса не приводит деталей произошедшего. Телеканал ABC добавляет, что среди погибших были подростки 15 и 16 лет, один из них скончался на месте происшествия. По данным телеканала, среди пострадавших были подростки возраста от 16 до 21 года. Отмечается, что полиция пока не нашла виновного в преступлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индианаполис, индиана
В мире, Индианаполис, Индиана
В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека
В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека, пять пострадали