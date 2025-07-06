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В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2025
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06:12 06.07.2025
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В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека
В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2025
В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека
Стрельба произошла в американском городе Индианаполис штата Индиана в субботу, два человека погибли, пять пострадали, сообщила полиция города в соцсети X. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:12:00+03:00
2025-07-06T06:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в американском городе Индианаполис штата Индиана в субботу, два человека погибли, пять пострадали, сообщила полиция города в соцсети X. "По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека... скончались", - говорится в публикации полиции города, сделанной в субботу. Полиция Индианаполиса не приводит деталей произошедшего. Телеканал ABC добавляет, что среди погибших были подростки 15 и 16 лет, один из них скончался на месте происшествия. По данным телеканала, среди пострадавших были подростки возраста от 16 до 21 года. Отмечается, что полиция пока не нашла виновного в преступлении.
https://ria.ru/20250703/chikago-2026901233.html
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в мире, индианаполис, индиана
В мире, Индианаполис, Индиана
В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека

В Индианаполисе при стрельбе погибли два человека, пять пострадали

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в американском городе Индианаполис штата Индиана в субботу, два человека погибли, пять пострадали, сообщила полиция города в соцсети X.
"По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека... скончались", - говорится в публикации полиции города, сделанной в субботу.
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Полиция Индианаполиса не приводит деталей произошедшего. Телеканал ABC добавляет, что среди погибших были подростки 15 и 16 лет, один из них скончался на месте происшествия.
По данным телеканала, среди пострадавших были подростки возраста от 16 до 21 года. Отмечается, что полиция пока не нашла виновного в преступлении.
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