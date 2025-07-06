США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа
Глава Минфина США Бессент пригрозил торговым партнерам пошлинами с 1 августа
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США предупреждают торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля, заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля. Так что я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок", - заявил Бессент телеканалу CNN.
Данные меры будут касаться стран, которые не являются крупными торговыми партнерами США, отметил Бессент.
Трамп в пятницу сообщил, что его администрация в тот же день отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.