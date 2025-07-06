Рейтинг@Mail.ru
США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/ssha-2027510852.html
США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа
США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа - РИА Новости, 06.07.2025
США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа
США предупреждают торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:50:00+03:00
2025-07-06T16:50:00+03:00
сша
мексика
канада
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_0:206:2962:1872_1920x0_80_0_0_3cd5bc2f17ec2a502adbed2ffc4d3660.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США предупреждают торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля, заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля. Так что я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок", - заявил Бессент телеканалу CNN. Данные меры будут касаться стран, которые не являются крупными торговыми партнерами США, отметил Бессент. Трамп в пятницу сообщил, что его администрация в тот же день отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
https://ria.ru/20250704/ekspert-2027088168.html
https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html
сша
мексика
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_c170b326e683c1e4adf611970bd5ab1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мексика, канада, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Мексика, Канада, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа

Глава Минфина США Бессент пригрозил торговым партнерам пошлинами с 1 августа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США предупреждают торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля, заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля. Так что я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок", - заявил Бессент телеканалу CNN.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Эксперт прокомментировал отсрочку вступления в силу новых пошлин США
4 июля, 07:05
Данные меры будут касаться стран, которые не являются крупными торговыми партнерами США, отметил Бессент.
Трамп в пятницу сообщил, что его администрация в тот же день отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа
4 июля, 13:41
 
СШАМексикаКанадаСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала