Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ
Ивановские десантники уничтожили более 50 БПЛА ВСУ за неделю в Часовым Яре
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Более 50 разведывательных беспилотников ВСУ уничтожили за неделю в небе над Часовым Яром в ДНР операторы FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников, сообщили в Минобороны России.
"ВСУ пытаются активно вести воздушную разведку передовых позиций ивановских десантников в Часовом Яре и с помощью них корректируют работу своей артиллерии. Для борьбы с ними подразделения ПВО ВДВ успешно применяют дроны-перехватчики, оборудованные специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа", - заявили в МО РФ.
БПЛА-перехватчики российских десантников, обнаружив воздушный разведчик противника, на большой скорости (до 300 километров в час) сближается с противником, пикирует на него и производит таран.
"Только за прошедшую неделю подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 50 разведывательных беспилотников самолетного типа и продолжают круглосуточно нести боевое дежурство по прикрытию подразделений соединения от средств воздушной разведки и нападения противника", - добавили в МО РФ.
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