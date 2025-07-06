https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027446246.html

Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ

Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ

Более 50 разведывательных беспилотников ВСУ уничтожили за неделю в небе над Часовым Яром в ДНР операторы FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T05:06:00+03:00

2025-07-06T05:06:00+03:00

2025-07-06T05:06:00+03:00

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вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Более 50 разведывательных беспилотников ВСУ уничтожили за неделю в небе над Часовым Яром в ДНР операторы FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников, сообщили в Минобороны России. "ВСУ пытаются активно вести воздушную разведку передовых позиций ивановских десантников в Часовом Яре и с помощью них корректируют работу своей артиллерии. Для борьбы с ними подразделения ПВО ВДВ успешно применяют дроны-перехватчики, оборудованные специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа", - заявили в МО РФ. БПЛА-перехватчики российских десантников, обнаружив воздушный разведчик противника, на большой скорости (до 300 километров в час) сближается с противником, пикирует на него и производит таран. "Только за прошедшую неделю подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 50 разведывательных беспилотников самолетного типа и продолжают круглосуточно нести боевое дежурство по прикрытию подразделений соединения от средств воздушной разведки и нападения противника", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии