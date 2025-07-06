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Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
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Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ
Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ
Более 50 разведывательных беспилотников ВСУ уничтожили за неделю в небе над Часовым Яром в ДНР операторы FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T05:06:00+03:00
2025-07-06T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Более 50 разведывательных беспилотников ВСУ уничтожили за неделю в небе над Часовым Яром в ДНР операторы FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников, сообщили в Минобороны России. "ВСУ пытаются активно вести воздушную разведку передовых позиций ивановских десантников в Часовом Яре и с помощью них корректируют работу своей артиллерии. Для борьбы с ними подразделения ПВО ВДВ успешно применяют дроны-перехватчики, оборудованные специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа", - заявили в МО РФ. БПЛА-перехватчики российских десантников, обнаружив воздушный разведчик противника, на большой скорости (до 300 километров в час) сближается с противником, пикирует на него и производит таран. "Только за прошедшую неделю подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 50 разведывательных беспилотников самолетного типа и продолжают круглосуточно нести боевое дежурство по прикрытию подразделений соединения от средств воздушной разведки и нападения противника", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ

Ивановские десантники уничтожили более 50 БПЛА ВСУ за неделю в Часовым Яре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Более 50 разведывательных беспилотников ВСУ уничтожили за неделю в небе над Часовым Яром в ДНР операторы FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников, сообщили в Минобороны России.
"ВСУ пытаются активно вести воздушную разведку передовых позиций ивановских десантников в Часовом Яре и с помощью них корректируют работу своей артиллерии. Для борьбы с ними подразделения ПВО ВДВ успешно применяют дроны-перехватчики, оборудованные специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа", - заявили в МО РФ.
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БПЛА-перехватчики российских десантников, обнаружив воздушный разведчик противника, на большой скорости (до 300 километров в час) сближается с противником, пикирует на него и производит таран.
"Только за прошедшую неделю подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 50 разведывательных беспилотников самолетного типа и продолжают круглосуточно нести боевое дежурство по прикрытию подразделений соединения от средств воздушной разведки и нападения противника", - добавили в МО РФ.
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