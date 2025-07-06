https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027438204.html

Морпехи ТОФ будут грызть глотку врагу за Гудкова, заявил депутат

Морпехи ТОФ будут грызть глотку врагу за Гудкова, заявил депутат - РИА Новости, 06.07.2025

Морпехи ТОФ будут грызть глотку врагу за Гудкова, заявил депутат

Морские пехотинцы ещё сильнее будут "грызть глотку" противнику, чтобы отомстить за гибель в Курской области экс-командира 155-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:50:00+03:00

2025-07-06T01:50:00+03:00

2025-07-06T01:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

владивосток

михаил гудков

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Морские пехотинцы ещё сильнее будут "грызть глотку" противнику, чтобы отомстить за гибель в Курской области экс-командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, заявил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота". "Ребята сказали, что будут ещё сильнее "грызть глотку" противнику, отомстят за своего командира. Он же так и остался "своим", просто пошёл на повышение... У Михаила Гудкова был позывной "Варяг", это знали: по фронту шла присказка "где "варяги" - там напряги". Поэтому за "Варяга" эти напряги у противника теперь будут вдвойне ", - сказал Тарабарин. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.

https://ria.ru/20250705/gudkov-2027360151.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2027055869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, россия, владивосток, михаил гудков, олег кожемяко, александр хинштейн