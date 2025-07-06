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Морпехи ТОФ будут грызть глотку врагу за Гудкова, заявил депутат - РИА Новости, 06.07.2025
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Морпехи ТОФ будут грызть глотку врагу за Гудкова, заявил депутат
Морпехи ТОФ будут грызть глотку врагу за Гудкова, заявил депутат - РИА Новости, 06.07.2025
Морпехи ТОФ будут грызть глотку врагу за Гудкова, заявил депутат
Морские пехотинцы ещё сильнее будут "грызть глотку" противнику, чтобы отомстить за гибель в Курской области экс-командира 155-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:50:00+03:00
2025-07-06T01:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
владивосток
михаил гудков
олег кожемяко
александр хинштейн
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Морские пехотинцы ещё сильнее будут "грызть глотку" противнику, чтобы отомстить за гибель в Курской области экс-командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, заявил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота". "Ребята сказали, что будут ещё сильнее "грызть глотку" противнику, отомстят за своего командира. Он же так и остался "своим", просто пошёл на повышение... У Михаила Гудкова был позывной "Варяг", это знали: по фронту шла присказка "где "варяги" - там напряги". Поэтому за "Варяга" эти напряги у противника теперь будут вдвойне ", - сказал Тарабарин. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
https://ria.ru/20250705/gudkov-2027360151.html
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безопасность, курская область, россия, владивосток, михаил гудков, олег кожемяко, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Владивосток, Михаил Гудков, Олег Кожемяко, Александр Хинштейн
Морпехи ТОФ будут грызть глотку врагу за Гудкова, заявил депутат

Депутат Тарабарин: морпехи будут грызть глотку противнику за гибель Гудкова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Морские пехотинцы ещё сильнее будут "грызть глотку" противнику, чтобы отомстить за гибель в Курской области экс-командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, заявил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота".
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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"Ребята сказали, что будут ещё сильнее "грызть глотку" противнику, отомстят за своего командира. Он же так и остался "своим", просто пошёл на повышение... У Михаила Гудкова был позывной "Варяг", это знали: по фронту шла присказка "где "варяги" - там напряги". Поэтому за "Варяга" эти напряги у противника теперь будут вдвойне ", - сказал Тарабарин.
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВладивостокМихаил ГудковОлег КожемякоАлександр Хинштейн
 
 
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