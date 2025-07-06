Морпехи ТОФ будут грызть глотку врагу за Гудкова, заявил депутат
Депутат Тарабарин: морпехи будут грызть глотку противнику за гибель Гудкова
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Морские пехотинцы ещё сильнее будут "грызть глотку" противнику, чтобы отомстить за гибель в Курской области экс-командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, заявил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота".
"Ребята сказали, что будут ещё сильнее "грызть глотку" противнику, отомстят за своего командира. Он же так и остался "своим", просто пошёл на повышение... У Михаила Гудкова был позывной "Варяг", это знали: по фронту шла присказка "где "варяги" - там напряги". Поэтому за "Варяга" эти напряги у противника теперь будут вдвойне ", - сказал Тарабарин.
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.