https://ria.ru/20250706/spch--2027484537.html

СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян

СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян - РИА Новости, 06.07.2025

СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала азербайджанскую сторону создать условия для справедливого... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:12:00+03:00

2025-07-06T14:12:00+03:00

2025-07-06T14:12:00+03:00

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

азербайджан

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала азербайджанскую сторону создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав россиян. Постоянная комиссия Совета по международному сотрудничеству в области прав человека выступила с заявлением по ситуации в Азербайджане, в котором призвала устранить возникший между государствами "раскол" и вернуться на путь межгосударственного партнерства. "Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20250703/moskalkova-2027046005.html

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2025

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