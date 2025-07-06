Рейтинг@Mail.ru
СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/spch--2027484537.html
СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян
СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян - РИА Новости, 06.07.2025
СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян
Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала азербайджанскую сторону создать условия для справедливого... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:12:00+03:00
2025-07-06T14:12:00+03:00
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
азербайджан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026366407_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b9ac4aff575a5960d118839106866995.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала азербайджанскую сторону создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав россиян. Постоянная комиссия Совета по международному сотрудничеству в области прав человека выступила с заявлением по ситуации в Азербайджане, в котором призвала устранить возникший между государствами "раскол" и вернуться на путь межгосударственного партнерства. "Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20250703/moskalkova-2027046005.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026366407_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_7f2c2918ce3b7942c2d52e2c3fe9d7e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, азербайджан, в мире
Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Азербайджан, В мире
СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян

СПЧ призвал Азербайджан создать условия для расследования нарушений прав россиян

Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала азербайджанскую сторону создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав россиян.
Постоянная комиссия Совета по международному сотрудничеству в области прав человека выступила с заявлением по ситуации в Азербайджане, в котором призвала устранить возникший между государствами "раскол" и вернуться на путь межгосударственного партнерства.
"Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России", - говорится в тексте заявления.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Москалькова обвинила Азербайджан в применении чрезмерной силы к задержанным
3 июля, 20:19
 
Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуАзербайджанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала