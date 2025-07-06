https://ria.ru/20250706/spch--2027484537.html
СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян
СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян - РИА Новости, 06.07.2025
СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян
Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала азербайджанскую сторону создать условия для справедливого... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:12:00+03:00
2025-07-06T14:12:00+03:00
2025-07-06T14:12:00+03:00
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
азербайджан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026366407_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b9ac4aff575a5960d118839106866995.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала азербайджанскую сторону создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав россиян. Постоянная комиссия Совета по международному сотрудничеству в области прав человека выступила с заявлением по ситуации в Азербайджане, в котором призвала устранить возникший между государствами "раскол" и вернуться на путь межгосударственного партнерства. "Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20250703/moskalkova-2027046005.html
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026366407_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_7f2c2918ce3b7942c2d52e2c3fe9d7e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, азербайджан, в мире
Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Азербайджан, В мире
СПЧ призвал Баку создать условия для расследования нарушений прав россиян
СПЧ призвал Азербайджан создать условия для расследования нарушений прав россиян