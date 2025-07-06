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Российские военные освободили Соболевку в Харьковской области - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 06.07.2025 (обновлено: 12:15 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/sobolevka-2027475198.html
Российские военные освободили Соболевку в Харьковской области
Российские военные освободили Соболевку в Харьковской области - РИА Новости, 06.07.2025
Российские военные освободили Соболевку в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Соболевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:12:00+03:00
2025-07-06T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Соболевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Соболевку в Харьковской области

МО: бойцы "Запада" освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Соболевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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