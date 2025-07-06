https://ria.ru/20250706/sobolevka-2027475198.html
Российские военные освободили Соболевку в Харьковской области
Российские военные освободили Соболевку в Харьковской области - РИА Новости, 06.07.2025
Российские военные освободили Соболевку в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Соболевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:12:00+03:00
2025-07-06T12:12:00+03:00
2025-07-06T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Соболевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Соболевку в Харьковской области
МО: бойцы "Запада" освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области