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Целовать собак можно, но вовсе не обязательно, рассказал кинолог - РИА Новости, 06.07.2025
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03:52 06.07.2025 (обновлено: 04:08 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/sobaki-2027443659.html
Целовать собак можно, но вовсе не обязательно, рассказал кинолог
Целовать собак можно, но вовсе не обязательно, рассказал кинолог - РИА Новости, 06.07.2025
Целовать собак можно, но вовсе не обязательно, рассказал кинолог
Многие собаководы любят целовать своих собак, такие действия положительно влияют на уровень гормона счастья серотонина, но больше никакой пользы не приносят и,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:52:00+03:00
2025-07-06T04:08:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Многие собаководы любят целовать своих собак, такие действия положительно влияют на уровень гормона счастья серотонина, но больше никакой пользы не приносят и, наоборот, могут быть опасны, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Любой специалист, конечно, не сможет отрицать, что в целовании четвероногого друга есть определённые риски. Но, признаюсь честно, многие кинологи сами не могут устоять против подобного. Соблазн слишком велик. С другой стороны, проявляя аналогичную любовь по отношению к своим близким, всегда ли вы уверены, что человек не заразит вас чем-либо? В конечном счёте выбор всегда лишь за вами", - отметил Голубев. Он добавил, что в слюне собаки содержится множество бактерий, которые животные, даже вакцинированные и обработанные от паразитов, могут передавать человеку. Кинолог отметил, что организм здорового человека способен побороть большую часть из них, но людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом лучше воздержаться от тесного контакта с собакой. Голубев напомнил, что если собака вдруг подобрала на улице мусор или экскременты, то целовать её не стоит как минимум до гигиенической чистки полости рта. Также стоит позаботиться о собаке и воздержаться, если хозяин сам нездоров. "Кроме того, если ваш питомец в принципе не терпит таких проявлений любви, то нельзя целовать и обнимать против его воли. А надо сказать, что подобные действия в принципе непривычны большинству собак от природы. Возможно, что животное лишь позволяет вам целовать его, потому что вам это доставляет радость. А ему это кажется странностью", - предупредил президент РКФ. Он уточнил, что поцелуи с питомцем повышают уровень серотонина, гормона счастья, что укрепляет нервную систему и иммунитет в целом, тактильным собакам тоже, скорее всего, понравятся такие действия, и это укрепит связь между питомцем и хозяином. "К сожалению, на этом аргументы "за" заканчиваются. Профессиональный кинолог всегда посоветует отучить собаку облизывать вас, даже если это решение разобьёт сердце всем участникам процесса. Лучше заменить поцелуи питомца на поглаживания", - рекомендует Голубев. Тем, кто всё же готов пойти на риски, он посоветовал избегать поцелуев с собакой в губы и нос, где скопление бактерий особенно велико. Шерсть, по словам кинолога, также может содержать разные патогены, но не в таком количестве. Кроме этого, он призвал следить за гигиеной и регулярной обработкой от паразитов своего четвероногого друга. Хозяевам, которые привыкли целовать питомцев, он призвал придерживаться золотой середины. Постоянный тесный контакт с собакой действительно нежелателен, но, если иногда один раз чмокнуть питомца в лоб, вряд ли произойдёт что-то страшное, заключил он.
https://ria.ru/20241215/kinolog-1989274050.html
https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Целовать собак можно, но вовсе не обязательно, рассказал кинолог

Кинолог Голубев посоветовал заменить поцелуи питомца на поглаживания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыставка собак
Выставка собак - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Многие собаководы любят целовать своих собак, такие действия положительно влияют на уровень гормона счастья серотонина, но больше никакой пользы не приносят и, наоборот, могут быть опасны, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Любой специалист, конечно, не сможет отрицать, что в целовании четвероногого друга есть определённые риски. Но, признаюсь честно, многие кинологи сами не могут устоять против подобного. Соблазн слишком велик. С другой стороны, проявляя аналогичную любовь по отношению к своим близким, всегда ли вы уверены, что человек не заразит вас чем-либо? В конечном счёте выбор всегда лишь за вами", - отметил Голубев.
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Он добавил, что в слюне собаки содержится множество бактерий, которые животные, даже вакцинированные и обработанные от паразитов, могут передавать человеку. Кинолог отметил, что организм здорового человека способен побороть большую часть из них, но людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом лучше воздержаться от тесного контакта с собакой.
Голубев напомнил, что если собака вдруг подобрала на улице мусор или экскременты, то целовать её не стоит как минимум до гигиенической чистки полости рта. Также стоит позаботиться о собаке и воздержаться, если хозяин сам нездоров.
«
"Кроме того, если ваш питомец в принципе не терпит таких проявлений любви, то нельзя целовать и обнимать против его воли. А надо сказать, что подобные действия в принципе непривычны большинству собак от природы. Возможно, что животное лишь позволяет вам целовать его, потому что вам это доставляет радость. А ему это кажется странностью", - предупредил президент РКФ.
Он уточнил, что поцелуи с питомцем повышают уровень серотонина, гормона счастья, что укрепляет нервную систему и иммунитет в целом, тактильным собакам тоже, скорее всего, понравятся такие действия, и это укрепит связь между питомцем и хозяином.
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"К сожалению, на этом аргументы "за" заканчиваются. Профессиональный кинолог всегда посоветует отучить собаку облизывать вас, даже если это решение разобьёт сердце всем участникам процесса. Лучше заменить поцелуи питомца на поглаживания", - рекомендует Голубев.
Тем, кто всё же готов пойти на риски, он посоветовал избегать поцелуев с собакой в губы и нос, где скопление бактерий особенно велико. Шерсть, по словам кинолога, также может содержать разные патогены, но не в таком количестве. Кроме этого, он призвал следить за гигиеной и регулярной обработкой от паразитов своего четвероногого друга. Хозяевам, которые привыкли целовать питомцев, он призвал придерживаться золотой середины. Постоянный тесный контакт с собакой действительно нежелателен, но, если иногда один раз чмокнуть питомца в лоб, вряд ли произойдёт что-то страшное, заключил он.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
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