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СМИ: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 06.07.2025
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10:30 06.07.2025 (обновлено: 10:59 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/smi-2027465871.html
СМИ: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС
СМИ: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 06.07.2025
СМИ: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС
Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, пишет Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T10:30:00+03:00
2025-07-06T10:59:00+03:00
в мире
киев
стамбул
южно-украинская аэс
служба безопасности украины
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николаевская область
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АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, пишет Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ."Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-Украинской АЭС, вызванный "нарушением условий эксплуатации". Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?" — отметила турецкая газета.Что еще известно газете&quot;Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы&quot;, — пишет издание.
https://ria.ru/20250630/stantsiya-2026282575.html
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в мире, киев, стамбул, южно-украинская аэс, служба безопасности украины, магатэ, николаевская область, украина
В мире, Киев, Стамбул, Южно-Украинская АЭС, Служба безопасности Украины, МАГАТЭ, Николаевская область, Украина
СМИ: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС

Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, могла быть катастрофа

© Фото : Южно-Українська АЕС. Офіційний сайт Южно-Українського енергокомплексуЮжно-Украинская АЭС
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Южно-Українська АЕС. Офіційний сайт Южно-Українського енергокомплексу
Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, пишет Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.
"Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-Украинской АЭС, вызванный "нарушением условий эксплуатации". Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?" — отметила турецкая газета.
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В субботу издание опубликовало вторую часть служебной записки СБУ, в ней говорится о внедрении украинской разведки в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией.

Что еще известно газете

  • Офицер, указанный в документе от 2024 марта, Андрей Семенюк, возглавляет отделение СБУ в Николаевской области.
  • Полковник не позволил МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на атомной станции.
  • Как пишет Aydınlık, cамая поразительная деталь в документе касается "энергетических блоков с поврежденным реакторным оборудованием".
  • Эта формулировка позволяет предположить, что неисправность могла произойти в реакторе или в связанных с ним критических системах безопасности.
  • Неясно, были ли сотрудники агентства обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность:
«

"Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы", — пишет издание.

  • В переписке говорится, что полковник передал информацию о неисправности украинским властям, инцидент не был включен в расследование.

Южно-Украинская АЭС расположена в Николаевской области, входит в состав "Энергоатома".

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В миреКиевСтамбулЮжно-Украинская АЭССлужба безопасности УкраиныМАГАТЭНиколаевская областьУкраина
 
 
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