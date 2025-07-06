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СМИ: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС

СМИ: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 06.07.2025

СМИ: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС

Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, пишет Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T10:30:00+03:00

2025-07-06T10:30:00+03:00

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АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, пишет Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ."Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-Украинской АЭС, вызванный "нарушением условий эксплуатации". Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?" — отметила турецкая газета.Что еще известно газете"Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы", — пишет издание.

https://ria.ru/20250630/stantsiya-2026282575.html

https://ria.ru/20250701/bereg-2026479327.html

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