СМИ: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС
Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, могла быть катастрофа
Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, пишет Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.
"Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-Украинской АЭС, вызванный "нарушением условий эксплуатации". Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?" — отметила турецкая газета.
В субботу издание опубликовало вторую часть служебной записки СБУ, в ней говорится о внедрении украинской разведки в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией.
Что еще известно газете
- Офицер, указанный в документе от 2024 марта, Андрей Семенюк, возглавляет отделение СБУ в Николаевской области.
- Полковник не позволил МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на атомной станции.
- Как пишет Aydınlık, cамая поразительная деталь в документе касается "энергетических блоков с поврежденным реакторным оборудованием".
- Эта формулировка позволяет предположить, что неисправность могла произойти в реакторе или в связанных с ним критических системах безопасности.
- Неясно, были ли сотрудники агентства обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность:
«
"Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы", — пишет издание.
- В переписке говорится, что полковник передал информацию о неисправности украинским властям, инцидент не был включен в расследование.
Южно-Украинская АЭС расположена в Николаевской области, входит в состав "Энергоатома".
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