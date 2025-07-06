https://ria.ru/20250706/smi-2027450190.html

СМИ рассказали о пассажире, который застрял в аэропорту Стамбула на 41 день

СМИ рассказали о пассажире, который застрял в аэропорту Стамбула на 41 день - РИА Новости, 06.07.2025

СМИ рассказали о пассажире, который застрял в аэропорту Стамбула на 41 день

Онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya рассказала историю о пассажире из Судана, который 41 день находится в международном аэропорту... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T07:09:00+03:00

2025-07-06T07:09:00+03:00

2025-07-06T07:09:00+03:00

турция

судан

стамбул

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том хэнкс

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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya рассказала историю о пассажире из Судана, который 41 день находится в международном аэропорту Стамбула и не может вернуться обратно из-за несоответствия требованиям для въезда в Турцию и отсутствия средств на покупку нового билета. "История, похожая на фильм о терминале аэропорта (американская кинокартина "Терминал" режиссера Стивена Спилберга с Томом Хэнксом в главной роли, вышедшая на экраны в 2004 году - ред.), хотя счастливый конец еще не наступил, проблема все еще продолжается. Речь о пассажире из Судана, судьба которого буквально "висит в воздухе" в аэропорту Стамбула после того, как его стыковочный рейс был отменен. Пассажир, который должен был прилететь из Судана и продолжить путь в Дамаск, остался в Стамбуле из-за отмены сирийских рейсов (ранее отмененных - ред). Пассажир не соответствует требованиям для въезда в Турцию, не может быть отправлен обратно", - пишет онлайн-платформа, не указав при этом какие именно причины лежат в основе недопуска пассажира не территорию Турции. Примечательно, что турецкое Управление по делам миграции "не включает пассажира в категорию "инад" (отправка пассажира, не отвечающего требованиям въезда, в место происхождения), а авиакомпания (иностранная - ред.) не принимает пассажира обратно", отмечается в публикации. "У пассажира нет средств на покупку нового билета, и он находится в аэропорту с конца мая. Утверждается, что в аналогичной ситуации находятся и другие пассажиры", - сообщает издание в соцсети Х. Позже издание уточнило, что миграционные власти Турции всё же связались с пассажиром. "Мы будем сообщать о развитии событий. Печально то, что этот человек был беспомощен в течение 41 дня, и меры были приняты после нашей публикации", - добавляет новостная платформа.

https://ria.ru/20221110/pulkovo-1830502274.html

https://ria.ru/20250521/shtraf-2018167871.html

турция

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, судан, стамбул, стивен спилберг, том хэнкс, в мире