СМИ рассказали о пассажире, который застрял в аэропорту Стамбула на 41 день
Havasosyalmedya: пассажир из Судана 41 день сидит в аэропорту Стамбула
© AP Photo / Lefteris PitarakisПассажиры в аэропорту Стамбула
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya рассказала историю о пассажире из Судана, который 41 день находится в международном аэропорту Стамбула и не может вернуться обратно из-за несоответствия требованиям для въезда в Турцию и отсутствия средств на покупку нового билета.
"История, похожая на фильм о терминале аэропорта (американская кинокартина "Терминал" режиссера Стивена Спилберга с Томом Хэнксом в главной роли, вышедшая на экраны в 2004 году - ред.), хотя счастливый конец еще не наступил, проблема все еще продолжается. Речь о пассажире из Судана, судьба которого буквально "висит в воздухе" в аэропорту Стамбула после того, как его стыковочный рейс был отменен. Пассажир, который должен был прилететь из Судана и продолжить путь в Дамаск, остался в Стамбуле из-за отмены сирийских рейсов (ранее отмененных - ред). Пассажир не соответствует требованиям для въезда в Турцию, не может быть отправлен обратно", - пишет онлайн-платформа, не указав при этом какие именно причины лежат в основе недопуска пассажира не территорию Турции.
В аэропорту Пулково спасли мужчину, застрявшего в трубе канализации
10 ноября 2022, 14:20
Примечательно, что турецкое Управление по делам миграции "не включает пассажира в категорию "инад" (отправка пассажира, не отвечающего требованиям въезда, в место происхождения), а авиакомпания (иностранная - ред.) не принимает пассажира обратно", отмечается в публикации.
"У пассажира нет средств на покупку нового билета, и он находится в аэропорту с конца мая. Утверждается, что в аналогичной ситуации находятся и другие пассажиры", - сообщает издание в соцсети Х.
Позже издание уточнило, что миграционные власти Турции всё же связались с пассажиром. "Мы будем сообщать о развитии событий. Печально то, что этот человек был беспомощен в течение 41 дня, и меры были приняты после нашей публикации", - добавляет новостная платформа.