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СМИ рассказали о пассажире, который застрял в аэропорту Стамбула на 41 день - РИА Новости, 06.07.2025
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07:09 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/smi-2027450190.html
СМИ рассказали о пассажире, который застрял в аэропорту Стамбула на 41 день
СМИ рассказали о пассажире, который застрял в аэропорту Стамбула на 41 день - РИА Новости, 06.07.2025
СМИ рассказали о пассажире, который застрял в аэропорту Стамбула на 41 день
Онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya рассказала историю о пассажире из Судана, который 41 день находится в международном аэропорту... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T07:09:00+03:00
2025-07-06T07:09:00+03:00
турция
судан
стамбул
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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya рассказала историю о пассажире из Судана, который 41 день находится в международном аэропорту Стамбула и не может вернуться обратно из-за несоответствия требованиям для въезда в Турцию и отсутствия средств на покупку нового билета. "История, похожая на фильм о терминале аэропорта (американская кинокартина "Терминал" режиссера Стивена Спилберга с Томом Хэнксом в главной роли, вышедшая на экраны в 2004 году - ред.), хотя счастливый конец еще не наступил, проблема все еще продолжается. Речь о пассажире из Судана, судьба которого буквально "висит в воздухе" в аэропорту Стамбула после того, как его стыковочный рейс был отменен. Пассажир, который должен был прилететь из Судана и продолжить путь в Дамаск, остался в Стамбуле из-за отмены сирийских рейсов (ранее отмененных - ред). Пассажир не соответствует требованиям для въезда в Турцию, не может быть отправлен обратно", - пишет онлайн-платформа, не указав при этом какие именно причины лежат в основе недопуска пассажира не территорию Турции. Примечательно, что турецкое Управление по делам миграции "не включает пассажира в категорию "инад" (отправка пассажира, не отвечающего требованиям въезда, в место происхождения), а авиакомпания (иностранная - ред.) не принимает пассажира обратно", отмечается в публикации. "У пассажира нет средств на покупку нового билета, и он находится в аэропорту с конца мая. Утверждается, что в аналогичной ситуации находятся и другие пассажиры", - сообщает издание в соцсети Х. Позже издание уточнило, что миграционные власти Турции всё же связались с пассажиром. "Мы будем сообщать о развитии событий. Печально то, что этот человек был беспомощен в течение 41 дня, и меры были приняты после нашей публикации", - добавляет новостная платформа.
https://ria.ru/20221110/pulkovo-1830502274.html
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турция, судан, стамбул, стивен спилберг, том хэнкс, в мире
Турция, Судан, Стамбул, Стивен Спилберг, Том Хэнкс, В мире
СМИ рассказали о пассажире, который застрял в аэропорту Стамбула на 41 день

Havasosyalmedya: пассажир из Судана 41 день сидит в аэропорту Стамбула

© AP Photo / Lefteris PitarakisПассажиры в аэропорту Стамбула
Пассажиры в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya рассказала историю о пассажире из Судана, который 41 день находится в международном аэропорту Стамбула и не может вернуться обратно из-за несоответствия требованиям для въезда в Турцию и отсутствия средств на покупку нового билета.
"История, похожая на фильм о терминале аэропорта (американская кинокартина "Терминал" режиссера Стивена Спилберга с Томом Хэнксом в главной роли, вышедшая на экраны в 2004 году - ред.), хотя счастливый конец еще не наступил, проблема все еще продолжается. Речь о пассажире из Судана, судьба которого буквально "висит в воздухе" в аэропорту Стамбула после того, как его стыковочный рейс был отменен. Пассажир, который должен был прилететь из Судана и продолжить путь в Дамаск, остался в Стамбуле из-за отмены сирийских рейсов (ранее отмененных - ред). Пассажир не соответствует требованиям для въезда в Турцию, не может быть отправлен обратно", - пишет онлайн-платформа, не указав при этом какие именно причины лежат в основе недопуска пассажира не территорию Турции.
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Примечательно, что турецкое Управление по делам миграции "не включает пассажира в категорию "инад" (отправка пассажира, не отвечающего требованиям въезда, в место происхождения), а авиакомпания (иностранная - ред.) не принимает пассажира обратно", отмечается в публикации.
"У пассажира нет средств на покупку нового билета, и он находится в аэропорту с конца мая. Утверждается, что в аналогичной ситуации находятся и другие пассажиры", - сообщает издание в соцсети Х.
Позже издание уточнило, что миграционные власти Турции всё же связались с пассажиром. "Мы будем сообщать о развитии событий. Печально то, что этот человек был беспомощен в течение 41 дня, и меры были приняты после нашей публикации", - добавляет новостная платформа.
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