https://ria.ru/20250706/slovakiya-2027444497.html
Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России
Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России - РИА Новости, 06.07.2025
Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России
Отказ Словакии поддержать новые санкции против России основан на защите интересов республики, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:16:00+03:00
2025-07-06T04:16:00+03:00
2025-07-06T04:17:00+03:00
россия
словакия
брюссель
роберт фицо
евросоюз
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санкции в отношении россии
в мире
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БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Отказ Словакии поддержать новые санкции против России основан на защите интересов республики, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии остановить любые поставки российского газа в Европейский союз, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ, поскольку переговоры с Европейской комиссией не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU. "Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесен Словакии идеологическим предложением Европейской комиссии остановить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа", - сказал Фицо в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия в субботу. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250627/fitso-2025925125.html
https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, словакия, брюссель, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России
Премьер Фицо назвал отказ Словакии поддержать новые санкции защитой ее интересов
БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Отказ Словакии поддержать новые санкции против России основан на защите интересов республики, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии остановить любые поставки российского газа в Европейский союз, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
Словакия
в пятницу в Брюсселе
на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ
, поскольку переговоры с Европейской комиссией не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU.
"Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесен Словакии идеологическим предложением Европейской комиссии остановить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа", - сказал Фицо
в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия в субботу.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК
представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.