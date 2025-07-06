https://ria.ru/20250706/slovakiya-2027444497.html

Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России

Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России - РИА Новости, 06.07.2025

Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России

Отказ Словакии поддержать новые санкции против России основан на защите интересов республики, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T04:16:00+03:00

2025-07-06T04:16:00+03:00

2025-07-06T04:17:00+03:00

россия

словакия

брюссель

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БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Отказ Словакии поддержать новые санкции против России основан на защите интересов республики, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии остановить любые поставки российского газа в Европейский союз, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ, поскольку переговоры с Европейской комиссией не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU. "Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесен Словакии идеологическим предложением Европейской комиссии остановить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа", - сказал Фицо в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия в субботу. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250627/fitso-2025925125.html

https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, словакия, брюссель, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире