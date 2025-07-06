https://ria.ru/20250706/sk-2027545736.html

Пьяный водитель, сбивший пешеходов в Саратовской области, пытался скрыться

Пьяный водитель, сбивший пешеходов в Саратовской области, пытался скрыться - РИА Новости, 06.07.2025

Пьяный водитель, сбивший пешеходов в Саратовской области, пытался скрыться

Следователи в Саратовской области из-за оставления фигурантом места ДТП дополнили квалификацию уголовного дела в отношении водителя, который, управляя машиной в РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T21:52:00+03:00

2025-07-06T21:52:00+03:00

2025-07-06T21:53:00+03:00

происшествия

авто

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саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Следователи в Саратовской области из-за оставления фигурантом места ДТП дополнили квалификацию уголовного дела в отношении водителя, который, управляя машиной в пьяном виде, в Энгельсе сбил трех пешеходов на тротуаре, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее следствие сообщило, что вечером в воскресенье на пересечении улиц Краснознаменная и Мира в Энгельсе пьяный водитель сбил трех пешеходов, из них одну девочку-подростка насмерть, возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), фигурант задержан. По данным прокуратуры области, автомобиль сбил пешеходов, вылетев на тротуар. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу также доставлены женщина 1966 года рождения и один подросток. По данным Госавтоинспекции, погибшей девочке было 15 лет. "Действия водителя также квалифицированы по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения)", - сказали в пресс-службе СУСК. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадавшему подростку, который был доставлен в больницу с места ДТП, 17 лет. На видео, опубликованном СУСК, запечатлено, как автомобиль, уходивший от столкновения с грузовиком на встречной полосе, заносит, и он, практически не снижая скорости, летит боком на пешеходов, которые стоят на краю тротуара на красный сигнал светофора.

https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html

https://ria.ru/20250212/dtp-1998793224.html

россия

энгельс

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происшествия, авто, россия, энгельс, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)