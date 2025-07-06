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Вопрос диспропорции квот в МВФ будет вставать острее, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.07.2025
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16:11 06.07.2025 (обновлено: 16:14 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/siluanov-2027502772.html
Вопрос диспропорции квот в МВФ будет вставать острее, заявил Силуанов
Вопрос диспропорции квот в МВФ будет вставать острее, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.07.2025
Вопрос диспропорции квот в МВФ будет вставать острее, заявил Силуанов
Страны Запада не хотят принимать изменяющийся "экономический ландшафт", и квоты МВФ не отражают действительность, однако в будущем этот вопрос будет еще острее... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:11:00+03:00
2025-07-06T16:14:00+03:00
антон силуанов
мвф
брикс
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Страны Запада не хотят принимать изменяющийся "экономический ландшафт", и квоты МВФ не отражают действительность, однако в будущем этот вопрос будет еще острее и очевиднее, поскольку ход развития мировой экономики не остановить, заявил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Тема старая. Здесь опять видим динамику развития стран Глобального Юга и, в первую очередь, стран БРИКС. Кстати говоря, страны Глобального Юга почти 60% занимают от мировой экономики, их экономики. То есть совершенно по-другому выстраивается экономический ландшафт, который был раньше. Но страны Запада не хотят менять, не хотят это видеть", - сказал Силуанов. Как он объяснил, реформа квот МВФ заключается в том, что принятие решений в фонде странами-акционерами сейчас за странами Запада, поскольку такая ситуация с квотами сложилась, когда доминировали страны Запада в мировой экономике. "Ситуация поменялась и, соответственно, справедливые требования стран с развивающимися экономиками - давайте поменяем положение вещей, давайте поменяем количество голосов в этом международном институте. Нам говорят "Нет, не надо" под различными соусами. Говорят "Пока давайте обсуждать различные методики изменения квот, расчеты"... Время идет!" - отметил Силуанов. Министр подчеркнул, что в этой позиции видна несправедливость, несоответствие нынешней реальной картине. "Динамика развития стран Глобального Юга и дальше будет идти более высокими темпами, чем в западных странах. И эти диспропорции и дальше будут еще очевиднее в ходе рассмотрения вопросов, какая доля стран с развивающимися экономиками, какая доля стран Запада. И вопрос о квотах будет только острее вставать, поэтому нужно это признавать, я имею в виду страны Запада, и принимать соответствующие решения. Ход развития мировой экономики не остановить", - подчеркнул министр. В октябре 2024 года в ходе саммита БРИКС в Казани лидеры стран объединения в Казанской декларации призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем, чтобы отразить их вклад в мировую экономику.
https://ria.ru/20250612/inflyatsiya-2022533898.html
https://ria.ru/20250620/vozvraschenie-2024205571.html
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антон силуанов, мвф, брикс, россия, казань, в мире
Антон Силуанов, МВФ, БРИКС, Россия, Казань, В мире
Вопрос диспропорции квот в МВФ будет вставать острее, заявил Силуанов

Министр финансов Силуанов: вопрос диспропорции квот в МВФ будет вставать острее

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Силуанов. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Страны Запада не хотят принимать изменяющийся "экономический ландшафт", и квоты МВФ не отражают действительность, однако в будущем этот вопрос будет еще острее и очевиднее, поскольку ход развития мировой экономики не остановить, заявил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Тема старая. Здесь опять видим динамику развития стран Глобального Юга и, в первую очередь, стран БРИКС. Кстати говоря, страны Глобального Юга почти 60% занимают от мировой экономики, их экономики. То есть совершенно по-другому выстраивается экономический ландшафт, который был раньше. Но страны Запада не хотят менять, не хотят это видеть", - сказал Силуанов.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
МВФ оценил уровень инфляции в России
12 июня, 18:37
Как он объяснил, реформа квот МВФ заключается в том, что принятие решений в фонде странами-акционерами сейчас за странами Запада, поскольку такая ситуация с квотами сложилась, когда доминировали страны Запада в мировой экономике.
"Ситуация поменялась и, соответственно, справедливые требования стран с развивающимися экономиками - давайте поменяем положение вещей, давайте поменяем количество голосов в этом международном институте. Нам говорят "Нет, не надо" под различными соусами. Говорят "Пока давайте обсуждать различные методики изменения квот, расчеты"... Время идет!" - отметил Силуанов.
Министр подчеркнул, что в этой позиции видна несправедливость, несоответствие нынешней реальной картине.
"Динамика развития стран Глобального Юга и дальше будет идти более высокими темпами, чем в западных странах. И эти диспропорции и дальше будут еще очевиднее в ходе рассмотрения вопросов, какая доля стран с развивающимися экономиками, какая доля стран Запада. И вопрос о квотах будет только острее вставать, поэтому нужно это признавать, я имею в виду страны Запада, и принимать соответствующие решения. Ход развития мировой экономики не остановить", - подчеркнул министр.
В октябре 2024 года в ходе саммита БРИКС в Казани лидеры стран объединения в Казанской декларации призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем, чтобы отразить их вклад в мировую экономику.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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20 июня, 13:30
 
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