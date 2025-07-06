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Силуанов рассказал, зачем создавался НРБ - РИА Новости, 06.07.2025
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01:48 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/siluanov-2027437907.html
Силуанов рассказал, зачем создавался НРБ
Силуанов рассказал, зачем создавался НРБ - РИА Новости, 06.07.2025
Силуанов рассказал, зачем создавался НРБ
Новый банк развития (НРБ) создавался для реализации инфраструктурных проектов, а не как альтернатива каким-либо международным институтам, заявил министр... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:48:00+03:00
2025-07-06T01:48:00+03:00
экономика
россия
дурбан
форталеза
антон силуанов
брикс
новый банк развития
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Новый банк развития (НРБ) создавался для реализации инфраструктурных проектов, а не как альтернатива каким-либо международным институтам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы не создавали Новый банк как альтернативу каким-то международным институтам, мы создавали это для того, чтобы банк помогал реализовывать инфраструктурные проекты, в первую очередь, на территории стран-участников Нового банка, но и сегодня мы говорим о более широком задействовании возможностей банка, в том числе в странах Глобального юга", - сказал Силуанов по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральных банков БРИКС. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
https://ria.ru/20250706/briks-2027433330.html
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экономика, россия, дурбан, форталеза, антон силуанов, брикс, новый банк развития
Экономика, Россия, Дурбан, Форталеза, Антон Силуанов, БРИКС, Новый банк развития
Силуанов рассказал, зачем создавался НРБ

Силуанов: НРБ создавался для реализации инфраструктурных проектов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Новый банк развития (НРБ) создавался для реализации инфраструктурных проектов, а не как альтернатива каким-либо международным институтам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы не создавали Новый банк как альтернативу каким-то международным институтам, мы создавали это для того, чтобы банк помогал реализовывать инфраструктурные проекты, в первую очередь, на территории стран-участников Нового банка, но и сегодня мы говорим о более широком задействовании возможностей банка, в том числе в странах Глобального юга", - сказал Силуанов по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральных банков БРИКС.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Страны БРИКС обсуждали цифровые финансовые активы, заявил Силуанов
00:56
 
ЭкономикаРоссияДурбанФорталезаАнтон СилуановБРИКСНовый банк развития
 
 
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